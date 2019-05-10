深耕偏鄉育才 嘉義長庚朱翠萍獲傑出護理貢獻獎

2019-05-10 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



後天是母親節也是國際護師節，嘉義長庚醫院下午舉辦「天使之美、讓愛閃耀」護師節慶祝活動，由今年榮獲「台灣傑出護理人員獎」殊榮的嘉義庚護理部主任朱翠萍，點亮象徵「慈愛、希望」之光，傳遞給每位護理師，象徵慈愛、溫暖、服務的護理精神傳承，生生不息。

朱翠萍是嘉義縣市第一位獲得台灣傑出護理人員專業貢獻獎的護理人員，日前北上接受總統蔡英文頒獎表揚。她從事臨床護理工作37年多，她說，護理是不悔的抉擇，會時刻鼓勵自己微笑面對每天挑戰，未來將持續致力營造團隊合作氛圍，共創護理專業價值，提升高品質照護，爭取社會肯定認同。

她說，「決定我們做什麼事的是能力，決定我們做多少事的是抱負，決定我們做得多好的是態度，分享是成就，共好是價值。」勉勵自己及年輕護理人員。

朱翠萍1981年7月開始臨床實務工作，服務長庚體系各院區，獲主管肯定讚賞，2000年在嘉縣參與建構全台第一所e- Hospital醫院規劃、開展營運。2001年升任護理部主任，深耕偏鄉，培植偏鄉護理人才、爭取護理人員福利、運用混合式護理照護模式，減輕護理人員工作負荷，營造效率、溫馨服務團隊。