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深耕偏鄉育才 嘉義長庚朱翠萍獲傑出護理貢獻獎

2019-05-10 13:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

後天是母親節也是國際護師節，嘉義長庚醫院下午舉辦「天使之美、讓愛閃耀」護師節慶祝活動，由今年榮獲「台灣傑出護理人員獎」殊榮的嘉義庚護理部主任朱翠萍，點亮象徵「慈愛、希望」之光，傳遞給每位護理師，象徵慈愛、溫暖、服務的護理精神傳承，生生不息。

朱翠萍是嘉義縣市第一位獲得台灣傑出護理人員專業貢獻獎的護理人員，日前北上接受總統蔡英文頒獎表揚。她從事臨床護理工作37年多，她說，護理是不悔的抉擇，會時刻鼓勵自己微笑面對每天挑戰，未來將持續致力營造團隊合作氛圍，共創護理專業價值，提升高品質照護，爭取社會肯定認同。

她說，「決定我們做什麼事的是能力，決定我們做多少事的是抱負，決定我們做得多好的是態度，分享是成就，共好是價值。」勉勵自己及年輕護理人員。

朱翠萍1981年7月開始臨床實務工作，服務長庚體系各院區，獲主管肯定讚賞，2000年在嘉縣參與建構全台第一所e- Hospital醫院規劃、開展營運。2001年升任護理部主任，深耕偏鄉，培植偏鄉護理人才、爭取護理人員福利、運用混合式護理照護模式，減輕護理人員工作負荷，營造效率、溫馨服務團隊。

她到中正大學資訊管理所進修學習，導入資訊管理，整合團隊資源，秉持以病人為中心安全照護理念，積極推展智能化護理資訊系統，推動照護創新，持續改善提升護理品質，嘉義長庚護理之家2013年首次評鑑獲優等佳績，爭取申請「日照中心」設立，培育長期照護人才1584人次，參與成立失智中心及護理公共事務，曾任嘉縣護理師護理公會第26、27屆理事長及第28屆監事，服務會員任勞任怨，在臨床服務、教學、研究表現優異。

嘉義長庚醫院護理部主任朱翠萍是嘉縣市第一位獲得台灣傑出護理人員專業貢獻獎的護理人...
嘉義長庚醫院護理部主任朱翠萍是嘉縣市第一位獲得台灣傑出護理人員專業貢獻獎的護理人員。圖／嘉義長庚提供
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