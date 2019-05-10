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107歲不挑食、106歲還能呷土豆 雲林人瑞媽媽超猛

2019-05-10 12:14聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

埒內里的106歲程貴不挑食愛勞動，凡事以身作則。記者蔡維斌／攝影
埒內里的106歲程貴不挑食愛勞動，凡事以身作則。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾鎮3位百歲人瑞媽媽，全都「老康健」，不僅都耳聰目明，107歲的廖蔡愛阿嬤還不用拐杖自行走路，自己梳頭、吃飯不挑食，內外院子打掃一手包辦，106歲的林彭論更猛，不但還能吃花生，還喝喝蔘茸酒補補氣養生，雲林縣長張麗善今天帶著禮物探望這3位「超級媽媽」，逗得老人家超開心，提前歡度美好母親節

縣長張麗善偕同虎尾鎮長丁學忠、縣議員黃美瑤、縣議員王鈺齊大包小包禮物，探望雲林縣3位最高齡的媽媽，全都住在虎尾鎮，鎮長丁學忠說，虎尾好所在，更是快樂長壽村。

住虎尾興中里的廖蔡愛今年高齡107歲，育有8名子女，四代同堂，從年輕就很獨立的「阿愛嬤」，不愛別人幫忙，還喜歡幫人，年近百歲時還幫忙帶孫子、曾孫，甚還幫子孫媳婦坐月子。

笑口常開的「阿愛嬤」見縣長來訪，還欣悅地連說好話，祝福大家「大家一定出好子孫！」，縣長送禮盒禮金，她笑著推辭，拍照前都還會自己梳理頭髮，展現女人愛美天性，她還從後院自己走到前院，體力十足精神爽朗。縣長說「祝你呷百二」，阿嬤不笑，縣長馬上改口「呷百六」阿嬤笑了，全場也隨之笑哄哄，感受阿嬤的風趣。

問起和老公感情，阿愛嬤不諱言「他少我兩歲！」，在旁的前立委張嘉郡和眾人驚訝「姊弟戀」，直說阿嬤真前衛，逗得老人家超開心。去年選前張麗善曾和阿嬤合照一張「嬤孫情」，兩人笑得生動自然，被評為最佳照片，張麗善親將這張合照送給阿嬤。

阿嬤至今不挑食，兩年前都還能下田打掃，她分享長壽秘訣就是「吃簡單、心要開」，83歲女兒廖雪說，媽媽愛和小孩在一起，可保年輕快樂的心，每晨公園散步作作操，呼吸新鮮空氣，最重要要笑口常開，說好話。

埒內里的106歲程貴，丈夫早逝，自力扶養3名子女，5代子孫滿堂，事業有成十分孝順。阿嬤分享「身教大於言教」道理，要大家作孩子的榜樣，她的孫媳婦王麗敏說，奶奶愛勞動，不挑食，若非現在行動較不便，否則住家灑掃天天做。

頂溪里106歲的林彭論與丈夫鶼鰈情深，扶養5子女，年輕助夫務農種蒜頭，她剝蒜頭的功力一絕，連年輕人都比不上。阿嬤笑說「早睡早起是健康的不二法門，到現在還能吃花生呢！」。不僅呷土豆，親友還透露阿嬤迄今還偶而喝蔘茸酒養生。「土豆配燒酒！」全場傻眼，認定她是全雲林最強的超級阿嬤。

張麗善說，看到3位阿嬤都健康快樂，她很感開心，和幾位阿嬤提前歡度了最有意思的母親節，和阿嬤交談更能增長智慧，她們的人生和生活哲學的確值得學習，她為3位阿嬤獻上最高祝福。

去年選舉前張麗善和阿嬤合影的照片十分生動，頗受好評，張麗善把照片送給阿嬤。記者蔡...
去年選舉前張麗善和阿嬤合影的照片十分生動，頗受好評，張麗善把照片送給阿嬤。記者蔡維斌／攝影
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107歲的廖蔡愛阿嬤很健朗，見到從小看到大的里長，還起身要擁抱。記者蔡維斌／攝影
107歲的廖蔡愛阿嬤很健朗，見到從小看到大的里長，還起身要擁抱。記者蔡維斌／攝影
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頂溪里106歲的林彭論家庭美滿身體硬朗，迄今還能吃花生還偶而喝喝補酒，令人稱羡。...
頂溪里106歲的林彭論家庭美滿身體硬朗，迄今還能吃花生還偶而喝喝補酒，令人稱羡。記者蔡維斌／攝影
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張麗善和廖蔡愛阿嬤一家合照留念。記者蔡維斌／攝影
張麗善和廖蔡愛阿嬤一家合照留念。記者蔡維斌／攝影
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去年選舉前張麗善和阿嬤合影的照片十分生動，頗受好評，張麗善再抱著阿嬤並把照片送給...
去年選舉前張麗善和阿嬤合影的照片十分生動，頗受好評，張麗善再抱著阿嬤並把照片送給阿嬤。記者蔡維斌／攝影
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虎尾鎮長丁學忠向107歲阿嬤推銷「虎尾LV包」逗得老人家超開心。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠向107歲阿嬤推銷「虎尾LV包」逗得老人家超開心。記者蔡維斌／攝影
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張麗善媳婦母親節
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