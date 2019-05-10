媽媽的味道 曾文農工微電影催淚新住民媽媽

2019-05-10 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國立曾文農工去年首部反毒微電影「靠山」，參加教育部反毒微電影比賽，在所有參賽360多部作品中脫穎而出得到全國第一名，令曾農團隊得到莫大激勵，學生成立「新青年影劇社」，今年再接再厲完成新住民微電影「媽媽的味道」及反毒微電影「十字路口」，今天在麻豆戲院舉辦發表會，與麻豆的鄉親分享喜悅。

校方表示，「媽媽的味道」是描寫新住民子女在台灣成長的動人故事，日前已接獲主辦單位通知，已入圍即將北上接受頒獎。另外一部是反毒微電影「十字路口」也已報名參加教育部第二屆反毒微電影的比賽

「媽媽的味道」是講述新住民玉兒遠嫁台灣，在台灣養兒育女建立家庭進而落地生根的故事。搭配演員精湛的演技及曾農師生創作的主題曲，作品洋溢濃濃的人情味，十分溫馨感人。

反毒微電影「十字路口」本次故事內容以只要不慎吸食毒品即終身徘迴在十字路口為主題，學生還創作反毒RAP，透過影片表達出學生活潑多元的創意。

校方表示，二部作品從策劃到完成大部分都由學生們以團隊合作的方式進行，加上導演盧建志及黃淑雲給學生在劇本編寫、拍攝、收音、燈光及場務各方面建立正確的知識及態度，配合非常高規格的設備，作品拍出不同以往的風格，看到作品的完成，非常有成就感。

今天校方在麻豆戲院舉辦分享會，並邀劇中演員越南新住民媽媽裴玉兒，接受飾演兒子的林彤偉獻花，林彤偉説，劇中主角一開始不敢坦承媽媽是新住民，無意中得知媽媽將回越南探親外婆的錢，給他畢業旅行，他決定連同打工的錢一起交給媽媽讓她可以回家鄉，母子相擁而泣，透過拍片更能了解新住民媽媽的辛苦。

校長徐震魁表示，透過這二部作品，除了希望能在毒品無孔不入的現在，幫助所有學子勇敢拒絕毒品，也給新住民媽媽們為台灣的貢獻給予肯定。而透過微電影的拍攝可以帶給學生多元的啟發，也是未來曾文農工的團隊要努力的目標。