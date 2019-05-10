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免費打芒趣！嘉縣鹿草土芒果二度結果 封路再打1次

2019-05-10 10:21聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣鹿草鄉167縣路旁土芒果，近日二次結果數量更多。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，鄉公所每年封路開放民眾免費採果，是鹿草鄉一年一度特有的「卡檨仔青小確幸」，今年因氣候異常，近日土芒果二度結果，許多鄉民詢問能否再打芒果？鄉長楊秀玉決定順應民意，5月18日再辦一場，當天上午將封路，開放民眾免費「打芒趣」。

167縣道路旁成排數百棵芒果樹，屬公所管理財產，芒果青可醃製成情人果，市面上搶手，過去統一標售由標得人採收，有鄉民不知情採摘挨告打官司，為免鄉民觸法困擾，公所免費開放民眾採果，4年前封路辦打芒活動，不少民眾阿公阿嬤帶孫子，拿長竹竿、網子等工具採芒果，重溫童年回憶。

嘉義縣鹿草鄉公所上月中旬，封閉167縣道鹿草段道路，舉辦「鹿草打芒趣」 活動，不過今年暖冬土芒果青熟不一，芒果青少又小顆，許多民眾反應「不夠打」，近期該路段芒果忽然二次成長、結實纍纍，讓許多人都期待再打芒果。

楊秀玉說，她接獲鄉民反映後，認為落果仍須派人清除，不如再舉辦一場「卡檨仔青」打芒活動，不只享受採芒樂趣，也協助公所、居民維護行的安全。

鹿草鄉公所預定5月18日，上午8點到11點封閉嘉167鹿草段道路，讓民眾開心、安全打芒果，參加者不須報名、自備工具。楊秀玉說，由於本案有時效、急迫性，須先向代表會報告爭取支持，同時規畫當天工作人員、汽機車交管，用路人18日進出鹿草鄉請配合走替代道路

嘉義縣鹿草鄉167縣路旁土芒果，近日二次結果數量更多。記者卜敏正／攝影
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芒果小確幸替代道路
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