免費打芒趣！嘉縣鹿草土芒果二度結果 封路再打1次

2019-05-10 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣鹿草鄉167縣路旁土芒果，近日二次結果數量更多。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，鄉公所每年封路開放民眾免費採果，是鹿草鄉一年一度特有的「卡檨仔青小確幸」，今年因氣候異常，近日土芒果二度結果，許多鄉民詢問能否再打芒果？鄉長楊秀玉決定順應民意，5月18日再辦一場，當天上午將封路，開放民眾免費「打芒趣」。

167縣道路旁成排數百棵芒果樹，屬公所管理財產，芒果青可醃製成情人果，市面上搶手，過去統一標售由標得人採收，有鄉民不知情採摘挨告打官司，為免鄉民觸法困擾，公所免費開放民眾採果，4年前封路辦打芒活動，不少民眾阿公阿嬤帶孫子，拿長竹竿、網子等工具採芒果，重溫童年回憶。

嘉義縣鹿草鄉公所上月中旬，封閉167縣道鹿草段道路，舉辦「鹿草打芒趣」 活動，不過今年暖冬土芒果青熟不一，芒果青少又小顆，許多民眾反應「不夠打」，近期該路段芒果忽然二次成長、結實纍纍，讓許多人都期待再打芒果。

楊秀玉說，她接獲鄉民反映後，認為落果仍須派人清除，不如再舉辦一場「卡檨仔青」打芒活動，不只享受採芒樂趣，也協助公所、居民維護行的安全。