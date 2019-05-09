名廚「阿華師」下鄉用愛獻藝 偏村小孩吃到忘我境界

2019-05-09 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「一樣是炸雞排，他煮得特別好吃！」高雄市翰品酒店行政總主廚「阿華師」江進華，每年母親節都下鄉，煮一頓很有媽媽味道的佳餚給偏村小孩和家人享用，今天他率領熱心的廚師團，到雲林縣四湖鄉建陽國小「義煮」，帶給學生及家長不同的美食饗宴，阿華師說，看到母親和孩子共享溫馨大餐，總會有說不出的喜悅。

曾在北港青松餐廳工作，從學徒、助手，一路努力爬到主廚，榮獲海峽兩岸十大名廚殊榮的高雄市翰品酒店行政總主廚「阿華師」江進華，滿腔熱血，熱心公益，多年來常邀集志同道合的廚師好友，到各地「義煮」，阿華師說，義煮和工作的意義不同，心境也不同。不管是工作，還是這份做公益的心，想要表達的更是一份傳承的心。

阿華師說，世上只有媽媽好，有媽的孩子真是寶，母親的偉大，勝於言語，其實在料理中老早就有展現母愛的美食，就像他今天的複刻古早料理，就是要顯現媽媽的味道與母親用食物溫度來溫暖孩子一樣。

「平平是炸排骨，這個特別好吃」美食在前，每位小朋友吃得津津有味，碗都見底無剩，有的食量大增比在家吃的多一倍，廚師也教媽媽們一些美食小撇步，好讓孩子吃得快樂，媽媽看得開心。