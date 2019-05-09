嘉義市Wi-Fi熱點 涵蓋率全台第二名

2019-05-09 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府目前自建Wi-Fi無線網路熱點有267個，密度涵蓋全台第二名，僅次於台北市，平均使用人次近6萬、每人平均使用1小時，市府在公車站、各重要景點和機關等都設有熱點，只要手機下載「愛嘉義」app，就可看到所有熱點位置，希望民眾進入嘉義市，網路沒有斷點。

嘉義市智慧科技處統計，熱點覆蓋率平均每平方公里4.5點，若加上中華電信自建WiFi熱點，全市共計1132點，覆蓋密度提升為18.9點。

處長林立生說，每年有近700萬旅客人次到嘉義市，在公眾區域布建熱點，可營造城市智慧生活的環境，並照顧沒有寬頻網路的旅客與市民，縮短民眾的「數位落差」。

林立生說，各電信業者陸續推出4G寬頻網路優惠後，民眾使用行動上網日漸普及，讓Wi-Fi熱點使用人次略有下降，但每人連網分鐘數和連網總分鐘數並未有明顯差異，分析是沒有購買行動網路的族群，仍頻繁使用熱點，因此會遷移使用率較低的點位到較多的地方。