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嘉義市Wi-Fi熱點 涵蓋率全台第二名

2019-05-09 21:56聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府目前自建Wi-Fi無線網路熱點有267個，密度涵蓋全台第二名，僅次於台北市，平均使用人次近6萬、每人平均使用1小時，市府在公車站、各重要景點和機關等都設有熱點，只要手機下載「愛嘉義」app，就可看到所有熱點位置，希望民眾進入嘉義市，網路沒有斷點。

嘉義市智慧科技處統計，熱點覆蓋率平均每平方公里4.5點，若加上中華電信自建WiFi熱點，全市共計1132點，覆蓋密度提升為18.9點。

處長林立生說，每年有近700萬旅客人次到嘉義市，在公眾區域布建熱點，可營造城市智慧生活的環境，並照顧沒有寬頻網路的旅客與市民，縮短民眾的「數位落差」。

林立生說，各電信業者陸續推出4G寬頻網路優惠後，民眾使用行動上網日漸普及，讓Wi-Fi熱點使用人次略有下降，但每人連網分鐘數和連網總分鐘數並未有明顯差異，分析是沒有購買行動網路的族群，仍頻繁使用熱點，因此會遷移使用率較低的點位到較多的地方。

市府目前推動的智慧路燈，也內建無線上網功能，可蒐集區域的資訊，傳予後台系統整理，若有重要訊息推播，就能推到全市各個智慧路燈上，包括淹水、空氣汙染指數和人流等，未來還可讓店家在路燈推出廣告，利用商業模式維持路燈維運，減少市府支出，7月底前將佈建20支智慧路燈。

嘉義市Wi-Fi熱點涵蓋率很高，一打開愛嘉義APP就可查詢熱點位置。記者李承穎／...
嘉義市Wi-Fi熱點涵蓋率很高，一打開愛嘉義APP就可查詢熱點位置。記者李承穎／翻攝
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嘉義市Wi-Fi熱點涵蓋率很高，公車站牌幾乎都可使用熱點。記者李承穎／攝影
嘉義市Wi-Fi熱點涵蓋率很高，公車站牌幾乎都可使用熱點。記者李承穎／攝影
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嘉義市府推智慧路燈，也是導入Wi-Fi系統， 未來希望蒐集空氣品質、人流和水位偵...
嘉義市府推智慧路燈，也是導入Wi-Fi系統， 未來希望蒐集空氣品質、人流和水位偵測。記者李承穎／攝影
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