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給媽媽健康就是最好禮物！尿困母親感恩重拾生活

2019-05-09 17:56聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣59歲李姓婦女，4年前罹子宮脫垂，當時尚不嚴重未予理會，最近連帶膀胱下墜日益嚴重，解尿困難，經中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）婦產科母親節前夕，施以懸吊骨盆重建手術並搭配術後電療，排尿功能回復良好，重拾樂活，李婦說這是送給她最好的母親節禮物。

迎接母親節，中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金今天帶領醫療團隊到各病房，送康乃馨給所有母親，並以李姓婦人病例講座，並向所有子女傳達「給媽媽健康就是最好的母親節禮物」，要所有子女隨時關心媽媽身體。

吳錫金說，媽媽很辛苦遇病痛常隱忍，孩子要多留意，提早檢查可免去後患，所以用李媽媽病例提醒大家。

婦產科主任鄭希彥說，子宮脫垂造成排尿困難，嚴重影響生活，但很多婦女往往忽視其嚴重性，一般治療普遍使用人工網膜來回復，但人工網膜容易產生排斥引起併發症，造成病人下體不適，甚至影響性生活。媽祖醫院引進改良式手術，不須使用自費的人工網膜，搭配術後的電激物理治療，強化骨盆底並恢復排尿功能。

鄭希彥說，婦女歷經數次生產，坐月子的復原良否，關係著母親往後停經，骨盆底是否會下墜的關鍵，如下墜會造成膀胱脫垂或子宮脫垂導致尿失禁、尿急、頻尿，嚴重者解尿困難。

李婦成功完成手術恢復正常生活，今天在母親節前夕和大家分享健康才是好媽媽的「術後心得」和喜悅。

副院長林榮生說，電療系統可同時治療膀胱無收缩力或收缩力不足患者；對於部分慢性骨盆腔疼痛包括尿道症候群、間質性膀胱炎、非細菌性攝護腺炎、慢性骨盆腔疼痛症候群、提肛肌症候群等症狀也具止痛功效，凡有相關婦女泌尿問題，請及早到院檢查治療，可輕鬆恢復健康快樂的生活。

媽祖醫院醫生到各病房送康乃馨祝福媽媽。記者蔡維斌／攝影
媽祖醫院醫生到各病房送康乃馨祝福媽媽。記者蔡維斌／攝影
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母親節前夕，李媽媽感恩並分享術後成功，讓她恢復快樂生活。記者蔡維斌／攝影
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院長吳錫金發送康乃馨給所有女病患和家屬。記者蔡維斌／攝影
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媽祖醫院醫生到各病房送康乃馨祝福，讓臥病的阿嬤倍感溫馨。記者蔡維斌／攝影
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母親節子宮手術
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