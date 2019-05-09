影╱植物人病房消防需改善 創世辦園遊會勸募籲贊助

2019-05-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



創世基金會改善消防設備，獲得「牛頭牌」好帝一公司贊助，將與台南市消防局在永康區合辦「愛無限‧愛消防」園遊會勸募經費， 今天呼籲大家預訂百元愛心園遊券，宣布只要現場認助3張園遊券，再送牛頭牌金色蔬菜玉米粒兩瓶，市議員林燕祝幫忙在市場掃街叫賣，許多民眾攤販當場認購。

「牛頭牌愛心大使牛伯伯」今天由台南消防員等陪同，到永康兵仔市場向民眾宣導用火安全，並宣傳5月25日舉辦的園遊會；林燕祝除自己先認購，還帶頭與攤販互動爭取認助園遊券。

目前距離園遊會舉行約兩周，創世基金會原定販售8000張園遊券，雖有成大人力資源管理顧問、英瑞國等公司持續贊助活動經費，南化神農愛心會預訂愛心園遊券，現僅售出約一成，歡迎企業、民眾愛心認捐贊助園遊券。

創世基金會表示，過去10年全台醫療院所、安養機構火災意外高達9件，至少奪走37條寶貴性命，創世安養院雖皆依法設置兩處救援空間，但對重度臥床的植物人，倘若火災來臨，難以自行避難。因此安養院消防升級刻不容緩，規畫勸募全面提升，讓每個房間都能就地避難，爭取「一小時黃金救援時間」。

基金會指出，這場「愛無限‧愛消防」公益園遊會與市府消防局攜手，除現場80攤好吃好玩的愛心攤販與精采表演，還有消防局規畫的宣導闖關，完成者送小禮物還可摸彩。