影╱植物人病房消防需改善 創世辦園遊會勸募籲贊助
創世基金會改善消防設備，獲得「牛頭牌」好帝一公司贊助，將與台南市消防局在永康區合辦「愛無限‧愛消防」園遊會勸募經費， 今天呼籲大家預訂百元愛心園遊券，宣布只要現場認助3張園遊券，再送牛頭牌金色蔬菜玉米粒兩瓶，市議員林燕祝幫忙在市場掃街叫賣，許多民眾攤販當場認購。
「牛頭牌愛心大使牛伯伯」今天由台南消防員等陪同，到永康兵仔市場向民眾宣導用火安全，並宣傳5月25日舉辦的園遊會；林燕祝除自己先認購，還帶頭與攤販互動爭取認助園遊券。
目前距離園遊會舉行約兩周，創世基金會原定販售8000張園遊券，雖有成大人力資源管理顧問、英瑞國等公司持續贊助活動經費，南化神農愛心會預訂愛心園遊券，現僅售出約一成，歡迎企業、民眾愛心認捐贊助園遊券。
創世基金會表示，過去10年全台醫療院所、安養機構火災意外高達9件，至少奪走37條寶貴性命，創世安養院雖皆依法設置兩處救援空間，但對重度臥床的植物人，倘若火災來臨，難以自行避難。因此安養院消防升級刻不容緩，規畫勸募全面提升，讓每個房間都能就地避難，爭取「一小時黃金救援時間」。
基金會指出，這場「愛無限‧愛消防」公益園遊會與市府消防局攜手，除現場80攤好吃好玩的愛心攤販與精采表演，還有消防局規畫的宣導闖關，完成者送小禮物還可摸彩。
基金會表示，公益園遊會25日早上10點到下午3點將在永康中華夜市（靠近兵仔市場）舉行，現推出預訂3張可索取保康生醫愛心提供的「安康開運茶包」兌換券、預訂10張索取「PG美人網包包」兌換券，還可憑園遊券摸彩，歡迎企業團體愛心預定，幫助植物人安養院消防安全升級。詳情電洽（06）260-1655分機9愛消防小組。
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