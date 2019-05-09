嘉義縣食農食育食安教育博覽會 有如菜市場鬧熱滾滾

2019-05-09 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府今天上午在創新學院舉辦首次「食農食育食安教育博覽會」，18鄉鎮市18所種子學校，展示琳瑯滿目耕種收成農產及加工品，有如菜市場熱鬧；農家子弟出身縣長翁章梁，宣布規劃在山、海、平原區，各尋找1所實驗學校，讓學生參與體驗農民辛苦，落實食農教育。

「哇！好多生鮮水果蔬菜，還有手工皂、烘焙餅乾喔！」，博覽會由後塘國小等18所種子學校擺攤，展示學習成果，透過種菜體驗，讓孩子看到蔬果全貌，展示食農教育成果，以種植農產品為食材，準備健康美味食品供大家品嚐，落實田間到餐桌全方位飲食文化教育。

各校推派學生報告學習歷程及心得，再由教師評選出六所學校分享經驗；鹿草鄉農會家政班以在地特色料理提供午餐，示範「從產地到餐桌」，翁章梁由教育處長鄧進權、工策會總幹事林沐惠陪同，頒獎狀給18鄉鎮種子學校，參觀各攤位食農教育成果，品嘗料理美味，直說「讚！」學生開心說，食農課程有趣，還學到實用食育知識。

翁章梁說，嘉縣農業大縣，推動食農教育不遺餘力，未來規劃山海平原區各1所實驗學校，租地讓學生從播種、整地、照顧、收成及販賣，透過完整過程，不只讓學生認識食物，實際參與體驗農民辛苦，落實食農教育，近一步轉為品格教育。