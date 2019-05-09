親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

7旬老翁代母職無怨無悔 孫女貼心回饋

2019-05-09 15:58中央社 嘉義縣9日電

嘉義縣7旬戴姓老翁歷經兒子家暴、犯罪入獄及妻子罹患精神疾病等遭遇，仍肩負起11歲孫女的教養責任，無怨無悔，品學兼優的孫女，平時會協助整理家務、主動按摩回饋。

嘉義家庭扶助中心今天表示，71歲戴姓老翁的兒子因吸毒衍生家庭暴力，造成妻子生下女孩不到周歲即離婚，戴姓老翁就負起照顧孫女的責任，兒子則於前幾年因案入獄服刑至今。

嘉義家扶中心指出，戴姓老翁的妻子罹患精神疾病多年，持續服藥控制，兩年前病情加重，現由親屬協助照料，戴姓老翁則與孫女相依為命，展開為期多年的隔代教養

戴姓老翁深信天無絕人之路，只要自己努力，一定有美好的未來，且還有孫女要扶養，絕不能自怨自艾。

戴姓老翁為做好孫女的好榜樣，去年報名家扶中心舉辦的家長生涯發展方案，在為期一年的烹飪課程中從不缺席，結業後，順利考取中餐丙級證照，更獲得家扶中心自強家庭殊榮，樹立最佳身教典範。

嘉義家扶中心表示，戴姓老翁的11歲孫女品學兼優，平時除協助整理家務外，還學會煎荷包蛋幫爺爺加菜，且常常主動幫疲勞的爺爺按摩。

戴姓老翁爺代母職多年，家扶中心感佩他一肩扛起隔代教養責任，於母親節前夕，特別由家扶中心督導吳麗華送蛋糕給予祝福。

吳麗華指出，隔代家庭面對許多生活及教養上的壓力及困境，戴姓老翁將不幸轉化為前進的動力，且爺代母職在現今社會更顯珍貴，堅毅的生命光輝更能彰顯母親節意義。

隔代教養母親節按摩
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

嘉義市政府民安演練 首次加入手機災防告警簡訊

2019-05-09 15:19

天熱雲林西瓜裂果 縣府提報天然災害救助

2019-05-09 14:18

從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛

2019-05-09 13:24

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

追思八田與一 百人獻花

2019-05-08 23:48

課餘助祖父母務農 他獲大孝獎

2019-05-08 23:46

雲林林內鄉國小童 畢旅免出錢

2019-05-08 23:45

母親節 請媽媽吃麵「超澎湃」

2019-05-08 23:44

台糖勞資協調無交集 擇期再談

2019-05-08 23:22

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光光

2019-05-09 12:11

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

綠議員頻出考題 韓國瑜：所有質詢就是想讓我漏氣

2019-05-09 12:46

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top