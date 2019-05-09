從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛
台南市新營區博登人安藥局藥師陳立人，是北家扶中心扶幼委員，今天邀請8位母親提前歡度母親節，陳立人藥師為每位母親量血壓，並贈送奶粉、麥片等保健營養品及酸痛貼片，還送每人送給一朵創意香皂玫瑰花，一起切蛋糕，表達最深的敬意，也透過對弱勢媽媽的愛，報答對已去世媽媽的愛。
陳立人表示，在藥局常看到母親替子女領藥，讓他十分感動，其中一位洪姓媽媽，女兒出生第二天，因細菌感染，導至腦膜炎，進而脊髓損傷，造成無法自主行動，生活起居一切皆由她處理。讀特教班時，還曾陪讀三年。如今女兒已24歲，仍陪她至醫院復健，這種無怨無悔的付出，正是最真誠的母愛，實在值得讚揚！
陳立人說，從小在慈母的照顧下，在中小學求學時，母親都會在旁陪讀並搖者扇子幫他搧涼驅蚊，畫面至今記憶猶新，小學六年媽媽每天送便當陪他吃完午餐才回家，雖然母親已經去世，但他想到母愛真的比山高比海深。期許為人子女平常應多關懷母親，常回家與母親閒聊話家常，相信是送給母親最好的禮物。
陳藥師也是北台南家扶中心扶幼委員，今年已是第二年舉辦，來參加的母親們，都有顆無私奉獻犧牲的精神，為家庭、子女付出心力，今天也邀請家扶中心扶助的二位堅強阿嬤與一位來自印尼的新住民媽媽鍾青青，小兒子周歲兒子就癌逝，辛苦扶養兩個孩子，特請偉大的媽媽們接受大家的祝福。
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