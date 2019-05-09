從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛

2019-05-09 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市新營區博登人安藥局藥師陳立人，是北家扶中心扶幼委員，今天邀請8位母親提前歡度母親節，陳立人藥師為每位母親量血壓，並贈送奶粉、麥片等保健營養品及酸痛貼片，還送每人送給一朵創意香皂玫瑰花，一起切蛋糕，表達最深的敬意，也透過對弱勢媽媽的愛，報答對已去世媽媽的愛。

陳立人表示，在藥局常看到母親替子女領藥，讓他十分感動，其中一位洪姓媽媽，女兒出生第二天，因細菌感染，導至腦膜炎，進而脊髓損傷，造成無法自主行動，生活起居一切皆由她處理。讀特教班時，還曾陪讀三年。如今女兒已24歲，仍陪她至醫院復健，這種無怨無悔的付出，正是最真誠的母愛，實在值得讚揚！

陳立人說，從小在慈母的照顧下，在中小學求學時，母親都會在旁陪讀並搖者扇子幫他搧涼驅蚊，畫面至今記憶猶新，小學六年媽媽每天送便當陪他吃完午餐才回家，雖然母親已經去世，但他想到母愛真的比山高比海深。期許為人子女平常應多關懷母親，常回家與母親閒聊話家常，相信是送給母親最好的禮物。