親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛

2019-05-09 13:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市新營區博登人安藥局藥師陳立人，是北家扶中心扶幼委員，今天邀請8位母親提前歡度母親節，陳立人藥師為每位母親量血壓，並贈送奶粉、麥片等保健營養品及酸痛貼片，還送每人送給一朵創意香皂玫瑰花，一起切蛋糕，表達最深的敬意，也透過對弱勢媽媽的愛，報答對已去世媽媽的愛。

陳立人表示，在藥局常看到母親替子女領藥，讓他十分感動，其中一位洪姓媽媽，女兒出生第二天，因細菌感染，導至腦膜炎，進而脊髓損傷，造成無法自主行動，生活起居一切皆由她處理。讀特教班時，還曾陪讀三年。如今女兒已24歲，仍陪她至醫院復健，這種無怨無悔的付出，正是最真誠的母愛，實在值得讚揚！

陳立人說，從小在慈母的照顧下，在中小學求學時，母親都會在旁陪讀並搖者扇子幫他搧涼驅蚊，畫面至今記憶猶新，小學六年媽媽每天送便當陪他吃完午餐才回家，雖然母親已經去世，但他想到母愛真的比山高比海深。期許為人子女平常應多關懷母親，常回家與母親閒聊話家常，相信是送給母親最好的禮物。

陳藥師也是北台南家扶中心扶幼委員，今年已是第二年舉辦，來參加的母親們，都有顆無私奉獻犧牲的精神，為家庭、子女付出心力，今天也邀請家扶中心扶助的二位堅強阿嬤與一位來自印尼的新住民媽媽鍾青青，小兒子周歲兒子就癌逝，辛苦扶養兩個孩子，特請偉大的媽媽們接受大家的祝福。

北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（右）為媽媽們量血壓。圖／北台南家扶提供
北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（右）為媽媽們量血壓。圖／北台南家扶提供
分享
北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（右）送母親節花給到藥房的媽媽。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（右）送母親節花給到藥房的媽媽。記者吳淑玲／攝影
分享
洪媽媽（右）的女兒出生第二天，因細菌感染，導至腦膜炎，進而脊髓損傷，造成無法自主...
洪媽媽（右）的女兒出生第二天，因細菌感染，導至腦膜炎，進而脊髓損傷，造成無法自主行動，女兒今年24歲，生活起居一切都是她處理。圖／北台南家扶提供
分享
北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（前排右三）今天邀8位媽媽一起提前歡度母親節。圖／陳...
北台南家扶扶幼委員陳立人藥師（前排右三）今天邀8位媽媽一起提前歡度母親節。圖／陳立人提供
分享

復健印尼
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

追思八田與一 百人獻花

2019-05-08 23:48

課餘助祖父母務農 他獲大孝獎

2019-05-08 23:46

雲林林內鄉國小童 畢旅免出錢

2019-05-08 23:45

母親節 請媽媽吃麵「超澎湃」

2019-05-08 23:44

台糖勞資協調無交集 擇期再談

2019-05-08 23:22

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

69天短命「祺祥」年號 嘉義這塊匾見證清政變

2019-05-08 14:26

影／虎妮V.S韓國瑜面對面 推展高雄觀光

2019-05-08 16:42

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

和平島考古再開挖 林右昌：挖更多本土歷史

2019-05-08 16:46

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top