擁全台最美廟宇山牆 台南祀典武廟修復完成

2019-05-09 13:04 中央社 台南9日電



國定古蹟台南祀典武廟號稱擁有全台最美的廟宇山牆，但這座廟宇在105年小年夜強震局部毀損，經過1年多整修，祀典武廟恢復舊觀，美麗風貌再現。

台南市文化資產管理處人員今天指出，祀典武廟修復工程包括正殿屋脊、規帶裂損與牆體裂損修復、白灰壁與土朱壁的泥作修復、屋面防水和過水廊木構件的修復等，總經費新台幣2700萬元，由行政院災害復建經費全額補助。

祀典武廟修復工程106年底開工，今年3月完工，修復期間信眾還是可以進入廟內參拜；文資處人員說，修復工程預定5月底完成驗收程序。

文資處人員表示，祀典武廟東側山牆被文史界公認是全台最美的廟宇山牆，也是武廟外觀的一大特色；有些人會比較祀典武廟和全台首學孔廟兩座建築的外牆，其實，武廟的土朱壁與孔廟的豬血土工程，外表雖都是朱色，其中差異卻很大，材料和施作位置都不一樣，不可混為一談。

祀典武廟位於台南市中西區舊城核心，就在國定古蹟赤崁樓大門正對面，朱色山牆非常搶眼；這座廟主祀關聖帝君，也是台灣早期建造的關帝廟；明朝永曆19年（西元1665年）鄭成功之子鄭經在台南市建四大廟，文廟就是孔廟，在赤崁樓南側建關帝廟，也就是祀典武廟。