101歲阿嬤祝福！嘉縣議員王啟澧宣布參選立委

2019-05-09 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨籍嘉義縣議員王啟澧今天上午宣布，將參加嘉義縣海區立委國民黨內協調，他直言來自基層、最懂民意，嘉義縣屬艱困選區，黨內還有其他人有意參選，建議黨部盡快協調優秀人選，讓國民黨贏得這一席立委。

王啟澧今天邀請前水上鄉代表會主席吳培裕的101歲母親吳英，及縣議員詹琬蓁阿嬤高玉英、母親陳阿燦等人 共同出席參選記者會，縣議員詹琬蓁、楊秀琴、前議員林寶瓶及多位地方代表、村長都出席支持，眾人一起向母親獻花奉茶，祝福母親節快樂，也為王啟澧加油，高呼「凍蒜！」

王啟澧說，嘉義縣民過去在政黨輪替上佔著極重要角色，許多人曾經投票支持民進黨，但事實證明縣內的各項建設，都沒有獲得相對重視，目前嘉義市有鐵路高架化，嘉義縣目前還沒有定案，還規劃將調度場設在水上， 這不僅強徵民地，也阻礙地方發展。

他說，未來只要有機會當選立委，首要就是為地方農漁民發聲，強化農漁產品的產銷管道，同時絕對反對鐵路高架化調度場設在嘉義縣水上。