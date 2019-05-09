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7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義縣7旬老翁戴明世，從孫女瑄瑄出生7個月後，就靠打零工和補助等收入獨自扶養她，孫女目前已讀國小四年級，嘉義家扶中心督導吳麗華和主委黃國芳在母親節前，帶著蛋糕到戴翁家，慰勞他「爺代母職」的辛勞，瑄瑄說「謝謝祖父照顧，希望趕快靠自己的力量扶養他，祝福他母親節快樂。」

瑄瑄的父母因故離開，但她在祖父用心栽培下，品學兼優，還協助整理家務，學會煎荷包蛋幫祖父加菜，看祖父疲勞，還會主動幫忙按摩，令祖父格外窩心。

瑄瑄歷經家庭的複雜，也格外成熟，她說，長大想要當法官，想要主持正義，因為她覺得社會上良善的人太少了，想教化這些人，將努力讀書達成願望。

戴翁說，秉持｢一枝草，一點露｣的座右銘，深信天無絕人之路，只要自己努力，一定有美好的未來，而且還有孫女要扶養，絕不能自怨自艾，「孫女懂事孝順，就是最好的回報。」

家扶中心指出，戴翁為陪伴孫女讀書做好榜樣，去年報名家扶中心舉辦的家長生涯發展方案，在為期一年的烹飪課程中從不缺席，是班上的模範生，結業後順利考取中餐丙級執照，更獲得家扶中心表揚自強家庭殊榮，豎立最佳身教典範。

吳麗華說，隔代家庭面對許多生活及教養上的壓力及困境，戴翁將生命的磨難化作養分，轉化為前進的動力，爺代母職在現今社會更顯珍貴，堅毅的生命光輝更能彰顯母親節的意義，瑄瑄的懂事及孝順，不但是最大的回饋，也是真正的幸福。

瑄瑄看爺爺疲勞，都會主動幫他按摩。圖／家扶中心提供
瑄瑄看爺爺疲勞，都會主動幫他按摩。圖／家扶中心提供
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嘉義家扶中心督導吳麗華帶著母親節蛋糕到戴翁家。圖／家扶中心提供
嘉義家扶中心督導吳麗華帶著母親節蛋糕到戴翁家。圖／家扶中心提供
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