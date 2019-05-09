小學調皮卻展現操偶天分 校慶將回母校展演布袋戲

2019-05-09 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



知名的三昧堂創意木偶團隊操偶師王文志，展演時的專注和專業令人稱道，三昧堂行銷總監嚴仁鴻特別介紹王文志的勵志故事，「在老師們的心中他算是惡魔級的人物，但老師們也從沒有放棄過他。」

王文志年幼時瘦弱，在學校若被欺負或為同學出一口氣，常把對方的腳踏車輪胎漏氣，有幾次因對手是高年級學長，引來學長們放話要打他，常引發事端，成為老師們眼中的頭痛份子，老師多次打電話找家長協助處理，當然他也被家長處罰。王文志還多次在課堂上和老師頂嘴，氣到老師生病去住院。

不過王文志也早早在年幼時就展現對布袋戲的天分，他的父親王進貴是雲龍閣掌中劇團長，王文志從小看布袋戲長大，幼稚園就會協助演出。因緣際會接觸三昧堂，當時三昧堂原本只是創作戲偶，展覽時需演出，還好有王文志加入團隊，在三昧堂負責操偶、造型和兵器製做，還是導演、影片剪輯和司機。

王文志小時很喜歡喝養樂多，家人都叫他多多，三昧堂都稱他「多多老師」三昧堂代表台灣到歐洲等各國展覽和表演，他都一起參與，高職畢業的王文志，應邀到幾所大學擔任布袋戲的專業講師。