白河蓮花節與日本交流 不只可賞還可「聽」蓮花

2019-05-09 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



蓮花初綻，台南白河蓮花季5月18日將登場，近日梅雨滋潤，花況穩定。白河區公所表示，日本福井縣越前町繼去年寄來3品種蓮花藕苗，今年另再寄贈3種不同種蓮花藕苗，今年也規畫由竹門國小和越南籍新住民媽媽分用國語、越南語介紹蓮花，讓遊客有更多元的賞蓮體驗。

走訪白河蓮田，部分農田已可見蓮花初綻，一朵朵蓮花從茂密蓮葉間冒出，清晨搭配著晨光煞是美麗，吸引不少遊客一早來賞蓮，依往年經驗，估計要到端午節前後，才會有大片蓮海美感。

「這一波梅雨降雨來的正是時候」今年白河地區蓮花栽種約250公頃，約與去年相當，近一周來梅雨滋潤下，讓不少擔心缺水農民心中大石頭終於落下，對於水情審慎樂觀，目前蓮花逐漸冒出，構成恬靜農田景況。

白河區公所表示，與白河往來密切的日本越前町，繼去年寄來勾當玉女、蜀紅蓮、蘆山白蓮共3個品種的蓮花藕苗，今年再寄贈玉繍蓮、浄台蓮、櫻蓮等3種蓮花藕苗，日前由白河區長蕭福清等人栽種，藉此以蓮會友，永續台日親善關係，預計蓮花季間可以綻放。