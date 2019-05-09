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白河蓮花節與日本交流 不只可賞還可「聽」蓮花

2019-05-09 07:44聯合報 記者謝進盛╱即時報導

蓮花初綻，台南白河蓮花季5月18日將登場，近日梅雨滋潤，花況穩定。白河區公所表示，日本福井縣越前町繼去年寄來3品種蓮花藕苗，今年另再寄贈3種不同種蓮花藕苗，今年也規畫由竹門國小和越南籍新住民媽媽分用國語、越南語介紹蓮花，讓遊客有更多元的賞蓮體驗。

走訪白河蓮田，部分農田已可見蓮花初綻，一朵朵蓮花從茂密蓮葉間冒出，清晨搭配著晨光煞是美麗，吸引不少遊客一早來賞蓮，依往年經驗，估計要到端午節前後，才會有大片蓮海美感。

「這一波梅雨降雨來的正是時候」今年白河地區蓮花栽種約250公頃，約與去年相當，近一周來梅雨滋潤下，讓不少擔心缺水農民心中大石頭終於落下，對於水情審慎樂觀，目前蓮花逐漸冒出，構成恬靜農田景況。

白河區公所表示，與白河往來密切的日本越前町，繼去年寄來勾當玉女、蜀紅蓮、蘆山白蓮共3個品種的蓮花藕苗，今年再寄贈玉繍蓮、浄台蓮、櫻蓮等3種蓮花藕苗，日前由白河區長蕭福清等人栽種，藉此以蓮會友，永續台日親善關係，預計蓮花季間可以綻放。

白河公所說，為讓遊客了解白河蓮花與關子嶺風景區，竹門國小將規畫幼兒園孩子用國語介紹蓮花、越南籍新住民媽媽用越南語介紹蓮花及幼兒園藉由圖畫介紹關子嶺影音檔，只要以手機掃描QRCode，就可以「聽」蓮花及「看」關子嶺風景區。

白河蓮花初綻，蓮花季活動5月18日登場。記者謝進盛／攝影
白河蓮花初綻，蓮花季活動5月18日登場。記者謝進盛／攝影
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白河蓮花初綻，蓮花季活動5月18日登場。記者謝進盛／攝影
白河蓮花初綻，蓮花季活動5月18日登場。記者謝進盛／攝影
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白河越南梅雨
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