雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多
雲林縣宣導垃圾分類、減量多年，仍有民眾未落實，環保局本月起加強解袋稽查，昨同步於古坑鄉、斗六市、斗南鎮、虎尾鎮進行解袋稽查，竟超過2成垃圾分類不合格，其中又以紙容器、生廚餘未正確分類最多，環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安表示，垃圾分類推行多年不合格率居然如此之高，政策要繼續推，恐怕很辛苦。
雲林縣環保局長張喬維表示，昨天在古坑鄉、斗六市、斗南鎮、虎尾鎮進行隨車垃圾分類檢查作業，以目視及解袋方式檢查250袋垃圾，檢出51件不合格，不合格率高達20.4%，以紙容器、生廚餘最多。
其次為一般紙類、乾淨保麗龍（箱）、塑膠類、金屬類與舊衣類，另紙杯、紙餐盒容器因內層還有薄膜，也不能與紙類一起回收，應將紙容器與一般垃圾及紙類分開回收，若紙餐具使用後，應將剩菜、剩飯倒入廚餘回收桶，再稍微擦拭或沖洗一下即可回收。
張喬維表示，5、6月加強垃圾分類檢查以「柔性勸導」為原則，主要是教導民眾正確分類觀念，減少稽查人員與民眾的爭執，檢查過程若發現垃圾袋中有回收物，稽查人員立即向民眾傳達正確分類觀念，請民眾現場自行重新分類後，再交付給收運的垃圾車及資源回收車。
今年7月起，若分類不確實，經勸導又不願配合，將依廢棄物清理法第12條，處1200元以上，6000元以下罰鍰。
環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安得知逾二成垃圾分類不合格相當驚訝，他表示，雲林縣為落實垃圾分類，2年前就開始執行垃圾破袋稽查，並持續宣導，並非首次推行該政策，不合格率竟如此之高，這個政策要繼續往下推，恐怕會很辛苦。
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