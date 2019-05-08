雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣宣導垃圾分類、減量多年，仍有民眾未落實，環保局本月起加強解袋稽查，昨同步於古坑鄉、斗六市、斗南鎮、虎尾鎮進行解袋稽查，竟超過2成垃圾分類不合格，其中又以紙容器、生廚餘未正確分類最多，環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安表示，垃圾分類推行多年不合格率居然如此之高，政策要繼續推，恐怕很辛苦。

雲林縣環保局長張喬維表示，昨天在古坑鄉、斗六市、斗南鎮、虎尾鎮進行隨車垃圾分類檢查作業，以目視及解袋方式檢查250袋垃圾，檢出51件不合格，不合格率高達20.4%，以紙容器、生廚餘最多。

其次為一般紙類、乾淨保麗龍（箱）、塑膠類、金屬類與舊衣類，另紙杯、紙餐盒容器因內層還有薄膜，也不能與紙類一起回收，應將紙容器與一般垃圾及紙類分開回收，若紙餐具使用後，應將剩菜、剩飯倒入廚餘回收桶，再稍微擦拭或沖洗一下即可回收。

張喬維表示，5、6月加強垃圾分類檢查以「柔性勸導」為原則，主要是教導民眾正確分類觀念，減少稽查人員與民眾的爭執，檢查過程若發現垃圾袋中有回收物，稽查人員立即向民眾傳達正確分類觀念，請民眾現場自行重新分類後，再交付給收運的垃圾車及資源回收車。

今年7月起，若分類不確實，經勸導又不願配合，將依廢棄物清理法第12條，處1200元以上，6000元以下罰鍰。