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老糖廠糖蜜罐改造 遊客體驗飛人滑降

2019-05-08 20:29中央社 台南8日電

由百年糖廠改造而成的台南十鼓仁糖文創園區，園區內有48年歷史、高12公尺的糖蜜罐加裝飛人滑降設施，讓勇於冒險的遊客有機會到糖蜜罐頂端一遊，並體驗從高處滑降的快感。

十鼓文創副總經理楊有文今天受訪說，十鼓仁糖文創園區前身是百年歷史的車路墘糖廠，內有3座用來存放糖蜜的大型糖蜜罐。因為在不同時期使用不同材質打造，每一罐都有不同外觀，也各有吸引人的斑駁美感。

楊有文表示，十鼓文創利用糖蜜罐結合天空步道貫穿，成為遊客拍照打卡的經典景觀。3座糖蜜罐內部則分別改建為文史館、兒童體驗館、咖啡館；第2座糖蜜罐外部初期規劃為戶外垂降場，這次再從美國引入新設施，升級成為飛人滑降體驗「糖蜜蜘蛛人」。

他指飛人體驗場歷時約半年改造，總長度約40公尺。體驗的遊客穿戴護具及滑索後，要先沿糖蜜罐外部的垂直階梯爬上頂端，再從約12公尺高處躍下。從跳下到落地時間依體重不同，平均約5至7秒，是非常需要勇氣的有趣體驗；也讓富含歷史糖香的糖蜜罐，透過特殊體驗活動與新世代年輕人互動。

一名親身體驗過的女性遊客說，要爬到頂端並從上往下看的確是很大的挑戰，需要克服心理障礙；但跳下來開始滑降後就不是那麼可怕，是很特別的體驗活動。

楊有文表示，滑降體驗並非人人都適合挑戰，希望遊客能配合公告的安全規則與專職教練的指導使用，以避免危險情況。

文創咖啡館天空步道
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