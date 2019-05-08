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提早防日本腦炎 南市動保處籲落實一清二網三疫苗

2019-05-08 19:08聯合報 記者謝進盛╱即時報導

今年梅雨季節提早來臨，近日降雨過後積水易孳生病媒蚊，台南市政府動物保護處呼籲養豬戶落實「一清二網三疫苗」，杜絕日本腦炎發生。

台南市政府動物保護處說，日本腦炎為人畜共通疾病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介進行傳播。

動保處說，豬隻日本腦炎以夏天初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大經濟損失。養豬場應落實母豬日本腦炎疫苗免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打1劑，經產母豬每年施打1劑。

而針對豬隻進行施打日本腦炎疫苗，不但可避免豬隻發生流死產，也阻絕病原傳播，保護養豬產業，業者應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情，應立即主動聯繫，防疫通報專線（06）6323039。

為避免疫病流行，動保處呼籲養豬戶實行「一清二網三疫苗」，包括進行環境清潔、使用捕蚊燈將蚊子一網打盡、落實母豬接種疫苗等防疫措施，全力投入輔導養豬場日本腦炎防疫工作，幸無接獲豬隻感染日本腦炎病例。

動保處說，日前邀請國立嘉義大學獸醫學系豬病專家羅登源副教授授課豬隻日本腦炎防治，羅表示，由於全球氣候暖化，建議每年1至2月就要提前施打豬隻日本腦炎疫苗，才能有效預防。

而病媒蚊易孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，養豬戶應加強畜牧場周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔，落實場內防疫消毒工作、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門；於黎明或黃昏等病媒蚊吸血高峰時段進行戶外活動時，應穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。

目前動保處已輔導台南市種豬隻施打日本腦炎疫苗約6萬5千923劑，種豬免疫覆蓋率達98%、辦理豬隻日本腦炎疫苗注射宣導會12場次，並將全市分為五大區，每區配置1台防疫消毒車，於每周一至周五針對畜牧場及專業區周邊道路，進行防疫及環境消毒，以降低畜牧場病媒蚊指數。

梅雨提早防日本腦炎 ，台南市動保處籲落實「一清二網三疫苗 」，並可在養豬場吊掛捕...
梅雨提早防日本腦炎 ，台南市動保處籲落實「一清二網三疫苗 」，並可在養豬場吊掛捕蚊燈因應。圖/台南市動保處提供
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日本腦炎疫苗病媒蚊
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