親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

八田與一逝世77周年追思會 黃偉哲：做人要飲水思源

2019-05-08 16:30聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

嘉南農田水利今天在烏山頭水庫，舉辦八田與一技師逝世77周年追思會，八田與一的孫子八田修一與親友，以及八田與一故鄉金澤市長山野之義等近百人出席，台南市長黃偉哲、嘉南農田水利會長楊明風親自祭拜，黃偉哲表示，「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」，台灣人民永遠感念八田與一打造烏山頭水庫對嘉南平原灌溉的貢獻。

追思會下午兩點，在烏山頭水庫內的八田與一墓前舉行，先進行頌經，隨後家祭由八田修一與家屬上香、獻花、獻果。

楊明風表示，八田與一率領團隊於1920年動工興建烏山頭水庫，到明年將滿一百年，水利會將擴大舉辦紀念活動，以感謝八田與一打造烏山頭水庫與嘉南大圳對嘉南平原的貢獻。

黃偉哲也説，烏山頭水庫與嘉南大圳，讓原本一片荒蕪的嘉南平原，變成魚米之鄉，這都要感謝八田與一以及台日的前輩攜手合作，成就萬頃的良田。他今天是抱著緬懷的心來參加八田與一技師追思會的活動。

八田與一技師在1920年的時候，來開始建設烏山頭水庫跟嘉南大圳，1930年嘉南大圳跟烏山頭水庫陸續完工，明年是動工一百周年，完工90周年的時候，現在我們所品嚐的好的農產品以及蔬果，都是由烏山頭水庫跟嘉南灌溉溝渠、嘉南大圳所灌溉的優質的水果跟稻米。

黃偉哲説，所謂飲水思源，所謂吃水果拜樹頭，其實就是這樣的意思，也就是因為這樣子，我們才緬懷八田與一技師他無私無我、奉獻的精神，所帶領的台灣跟日本的工作團隊，來完成一個讓嘉南平原從一片荒蕪到變成魚米之鄉的一個歷程。

對台灣有貢獻的人，不分國籍，只要是在這塊土地上流過汗、流過血，付出過努力的人，都是值得我們肯定，明年一百周年，一定會配合基金會以及配合相關的台日友人擴大紀念儀式，讓許許多多台灣的後一代子孫，都能了解當初先人們是怎麼努力，開拓這片土地，而這些先人們不分族群、不分國籍，有日本人、有漢人、有原住民，大家一起付出過努力，來耕耘這塊土地，要讓我們下一代的子孫都能夠記得。

八田與一孫子八田修一感謝嘉南農田水利會及台灣的努力，才能讓烏山頭水庫和嘉南大圳持續灌溉90年；活動最後，與會人士一人拿著一朵鮮花，走到八田與一的銅像前獻花致意，場面莊嚴而肅穆。

八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
分享
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
分享
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦，八田與一孫子八田修一代表家祭...
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦，八田與一孫子八田修一代表家祭。記者吳淑玲/攝影
分享
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦，嘉南農田水利會長楊明風（左）...
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦，嘉南農田水利會長楊明風（左），台南市長黃偉哲（右）均出席。記者吳淑玲/攝影
分享
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
八田與一逝世77周年追思會今天下午在烏山頭水庫舉辦。記者吳淑玲/攝影
分享

八田與一水庫黃偉哲
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

吸毒兒情緒勒索 阿嬤走出傷痛

2019-05-08 00:11

台南鐵路地下化傳強拆 誤會一場

2019-05-08 00:08

護理師得獎 獎金用病人身上

2019-05-08 00:03

西螺鎮農會黃金米粽 3萬顆90分鐘秒殺

2019-05-08 00:00

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

「令和大叔」來嘉市代言春遊？ 原來是黃敏惠臉書小編創意

2019-05-07 19:34

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

愛打壘球民眾有福了！虎尾新設壘球場年底完工

2019-05-07 14:30

西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34

嘉義市瘦身王挑戰賽 萬元獎金等你拿

2019-05-07 13:32

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

「最大的小站」加「一個人的車站」 南迴線小站有意思

2019-05-07 20:35

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

觀光局主秘被傳是李佳芬閨蜜 韓國瑜：對認真女性不公平

2019-05-07 21:42

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

台中輪胎倉庫大火 后里至市區空氣品質惡化

2019-05-07 20:11

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

台南安平將有無邊際泳池 還有獨特碼頭證婚

2019-05-07 17:51

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

新山水庫蓄滿1千萬噸基隆、汐止夏季不缺水 魏明谷滿意

2019-05-08 11:05

南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54

藏身60年的祕境！虎尾紅磚酒精槽將重現

2019-05-08 11:54

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

台南鐵路地下化傳強拆 誤會一場

2019-05-08 00:08

退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59

礫間帶淨水試營運 龍潭運動公園恢復大片草皮

2019-05-07 18:11

25萬勞工僅5位勞檢員把關 羅美文批竹縣處分率低於全國

2019-05-07 19:44

議員批航空城「養肥貓」 王義川：自前年減薪降職

2019-05-07 23:26

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

台北市南湖大橋 議員臉書揭鋼筋外露憂安全

2019-05-07 20:00

韓國瑜：青創基金 先編3億經費

2019-05-07 23:56

回收商不收 又不能進焚化爐 湖口堆3千噸資收物

2019-05-07 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top