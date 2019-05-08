八田與一逝世77周年追思會 黃偉哲：做人要飲水思源

2019-05-08 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉南農田水利今天在烏山頭水庫，舉辦八田與一技師逝世77周年追思會，八田與一的孫子八田修一與親友，以及八田與一故鄉金澤市長山野之義等近百人出席，台南市長黃偉哲、嘉南農田水利會長楊明風親自祭拜，黃偉哲表示，「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」，台灣人民永遠感念八田與一打造烏山頭水庫對嘉南平原灌溉的貢獻。

追思會下午兩點，在烏山頭水庫內的八田與一墓前舉行，先進行頌經，隨後家祭由八田修一與家屬上香、獻花、獻果。

楊明風表示，八田與一率領團隊於1920年動工興建烏山頭水庫，到明年將滿一百年，水利會將擴大舉辦紀念活動，以感謝八田與一打造烏山頭水庫與嘉南大圳對嘉南平原的貢獻。

黃偉哲也説，烏山頭水庫與嘉南大圳，讓原本一片荒蕪的嘉南平原，變成魚米之鄉，這都要感謝八田與一以及台日的前輩攜手合作，成就萬頃的良田。他今天是抱著緬懷的心來參加八田與一技師追思會的活動。

八田與一技師在1920年的時候，來開始建設烏山頭水庫跟嘉南大圳，1930年嘉南大圳跟烏山頭水庫陸續完工，明年是動工一百周年，完工90周年的時候，現在我們所品嚐的好的農產品以及蔬果，都是由烏山頭水庫跟嘉南灌溉溝渠、嘉南大圳所灌溉的優質的水果跟稻米。

黃偉哲説，所謂飲水思源，所謂吃水果拜樹頭，其實就是這樣的意思，也就是因為這樣子，我們才緬懷八田與一技師他無私無我、奉獻的精神，所帶領的台灣跟日本的工作團隊，來完成一個讓嘉南平原從一片荒蕪到變成魚米之鄉的一個歷程。

對台灣有貢獻的人，不分國籍，只要是在這塊土地上流過汗、流過血，付出過努力的人，都是值得我們肯定，明年一百周年，一定會配合基金會以及配合相關的台日友人擴大紀念儀式，讓許許多多台灣的後一代子孫，都能了解當初先人們是怎麼努力，開拓這片土地，而這些先人們不分族群、不分國籍，有日本人、有漢人、有原住民，大家一起付出過努力，來耕耘這塊土地，要讓我們下一代的子孫都能夠記得。