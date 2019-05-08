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影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14聯合報 記者卜敏正╱即時報導

陳傳旺和妻子莊月琴呼籲，年輕人一起來捐血。記者卜敏正／攝影
陳傳旺和妻子莊月琴呼籲，年輕人一起來捐血。記者卜敏正／攝影
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台南捐血中心今天在嘉義縣創新學院，舉辦107年捐血績優表揚，住嘉義縣竹崎鄉的陳傳旺與妻子莊月琴，二人分別捐血小板分離術1120次、全血112次，他坦言40年前受尚未結婚妻子感召開始捐血，捐血不僅讓他身體健康也娶到好老婆，更呼籲年輕人接棒一起捐血做好事。

嘉義縣長翁章梁、縣衛生局長祝年豐 今天都參加捐血表揚活動，頒發感謝狀表揚績優捐血學校、機關及個人，其中代表領獎的陳甲人，從學生時代就開始捐血，捐血小板分離術超過1200次；另一名績優捐血人陳傳旺授獎後更直言，捐血找到好老婆。

陳傳旺說，40年前他在台北工作，每次經過台北新公園看到捐血車，想捐血卻沒有行動，直到認識妻子莊月琴，某次約會提議「要不要一起捐血」，他不僅立即捲起袖子，也認定「這麼有愛心的女孩」就是我要的老婆！

莊月琴說，丈夫已經把捐血當成生活一部分，每2周一定捐血小板分離術，記得民國84年兩人回到嘉義時， 嘉義捐血站沒有血小板分離術，他還專門搭車到台南捐血，強調既然有心捐血，就要做到徹底，現在家中小孩都已養成捐血習慣，兒子捐分離數也達350次。

「捐血是好事，我只是打頭仗！」陳傳旺表示，他和妻子都已超過65歲，不僅捐血受限，能夠再捐血次數也不多，希望年輕人能夠出來接棒，一起支持捐血活動，讓這份愛心持續傳下去。

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