以歌敬神！大屯子福德宮舉辦虎尾盃歌神選拔比賽
雲林虎尾鎮大屯子福德宮主祀土地公是大屯地區重要信仰，廟方兩年前虎尾盃歌神選拔比賽，帶動以歌會友、以歌敬神的文化風潮，今年將在5月12日進行遶境活動，也將持續辦理第三屆虎尾盃歌神選拔比賽，初賽將訂在8月31日。
大屯子福德宮主任委員吳東桓說，今年過年期間，經擲筊土地公指示今年要在虎尾市區進行盛大遶境，召集大屯地區福德宮、大安宮、城隍廟、盛安宮、蕭安宮、七王府、聖安宮等七間宮廟。
並聯合福安宮糖廠媽祖及拱天宮白沙屯媽祖，擇定在國曆5月12日（農曆4月8日）舉行虎尾區「百年首香-大屯福德聯境會雙后」遶境活動，當天早上7點將從虎尾鎮公所起駕。
沿途行經雲林縣警察局虎尾分局、妙宗寺、龍善宮、雲145縣道、德興宮、福安宮、新興宮、天后宮、北嶽殿、順天宮、福德宮、德品堂、新翰宮等處，晚間再回駕大屯子福德宮。
吳東桓表示，遶境將祈求眾神明保佑虎尾風調雨順、鎮民闔家安康，也同時宣傳虎尾盃歌神選拔比賽，初賽訂在8月31日及9月1日，決賽則在9月12日舉行，有意參賽者即日起可向廟方報名。
廟方今天與虎尾鎮公所共同舉辦遶境活動、歌神選拔比賽宣傳會，虎尾鎮鎮長丁學忠、前立委張嘉郡等人到場共襄盛舉，也邀請民眾一起參加盛會，感受宗教文化與以歌會友。
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