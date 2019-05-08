以歌敬神！大屯子福德宮舉辦虎尾盃歌神選拔比賽

2019-05-08 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林虎尾鎮大屯子福德宮主祀土地公是大屯地區重要信仰，廟方兩年前虎尾盃歌神選拔比賽，帶動以歌會友、以歌敬神的文化風潮，今年將在5月12日進行遶境活動，也將持續辦理第三屆虎尾盃歌神選拔比賽，初賽將訂在8月31日。

大屯子福德宮主任委員吳東桓說，今年過年期間，經擲筊土地公指示今年要在虎尾市區進行盛大遶境，召集大屯地區福德宮、大安宮、城隍廟、盛安宮、蕭安宮、七王府、聖安宮等七間宮廟。

並聯合福安宮糖廠媽祖及拱天宮白沙屯媽祖，擇定在國曆5月12日（農曆4月8日）舉行虎尾區「百年首香-大屯福德聯境會雙后」遶境活動，當天早上7點將從虎尾鎮公所起駕。

沿途行經雲林縣警察局虎尾分局、妙宗寺、龍善宮、雲145縣道、德興宮、福安宮、新興宮、天后宮、北嶽殿、順天宮、福德宮、德品堂、新翰宮等處，晚間再回駕大屯子福德宮。

吳東桓表示，遶境將祈求眾神明保佑虎尾風調雨順、鎮民闔家安康，也同時宣傳虎尾盃歌神選拔比賽，初賽訂在8月31日及9月1日，決賽則在9月12日舉行，有意參賽者即日起可向廟方報名。