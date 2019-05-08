民雄陸橋明後天晚間封閉施工 改走替代道路

2019-05-08 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉連結台1線和國一民雄交流道的民雄陸橋，將於5月9日（星期四）至5月10日（星期五）的每晚9時至翌日凌晨6時封閉施工（遇雨則順延）。

車道封閉期間，建議替代道路如下。小型車及機慢車改走：（1） 民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道。（2）機慢車儘量改由民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道，確保行車安全。