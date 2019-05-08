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民雄陸橋明後天晚間封閉施工 改走替代道路

2019-05-08 12:26聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣民雄鄉連結台1線和國一民雄交流道的民雄陸橋，將於5月9日（星期四）至5月10日（星期五）的每晚9時至翌日凌晨6時封閉施工（遇雨則順延）。

車道封閉期間，建議替代道路如下。小型車及機慢車改走：（1） 民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道。（2）機慢車儘量改由民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道，確保行車安全。

大型車輛擬往返國道1號（民雄交流道）及建國路（省道台1線） ，改走民雄陸橋南側文隆陸橋。行駛國道一號擬前往民雄地區車輛，改由大林或嘉義交流道下。

民雄鄉民雄陸橋改建工程，將於5月9日（星期四）至5月10日（星期五）的每晚9時至...
民雄鄉民雄陸橋改建工程，將於5月9日（星期四）至5月10日（星期五）的每晚9時至翌日凌晨6時封閉施工（遇雨則順延）。記者謝恩得／翻攝
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民雄陸橋封閉期間替代路線。記者謝恩得／翻攝
民雄陸橋封閉期間替代路線。記者謝恩得／翻攝
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國道替代道路
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