哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮的「迦南海陸牛肉麵」，母親節前夕推出「媽媽共享餐」，以直徑36公分超級大碗，盛裝雙倍分享餐食材，包括虱目魚肚、鮮蚵、白蝦、花枝丸加整隻中卷，搭配4人份美國牛腱心肉、1盤燙青菜，強調今年母親節請媽媽吃1碗海陸牛肉麵就夠了。

「迦南海陸牛肉麵」位於嘉義縣布袋鎮漁市對面，主打川味牛肉麵加入虱目魚肚、鮮蚵、白蝦等海鮮食材，因為海陸料理口味獨特，讓許多人一吃上癮，許多食客慕名遠從外縣市來布袋，就是為了品嘗這碗海陸牛肉麵，今年母親節，店老闆陳怡樵特別設計這碗超級海陸牛肉麵，希望全家陪媽媽一起吃。

怕媽媽吃不完 乾脆做成超級大碗。陳怡樵說，店裡的海陸牛肉麵，無論是加鮮蚵、虱目魚肚或鮮蝦、赤嘴蛤，本來就很大碗，許多媽媽點餐後，都說一個人吃不完，但要分家人吃好像又不太夠，因此他設計這道「媽媽共享餐」，點1碗媽媽吃絕對夠豐盛，更適合4到5人小家庭分享，人多再加點單份、雙份套餐，全家一起享受超級幸福。