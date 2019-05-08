藏身60年的祕境！虎尾紅磚酒精槽將重現

2019-05-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



立委蘇治芬邀請水利署長賴建信等人到雲林進行經濟建設考察，蘇治芬盼中央能夠協助整治虎尾溪與安慶圳、改造台糖同心公園，並串連虎尾糖廠倉庫及酒精槽遺址等歷史場景，期盼虎尾糖都風華再現，其中糖廠酒精槽為歷史建築，目前不對外開放，未來此祕境將成為虎尾新亮點。

雲林虎尾糖廠前身為大日本製糖株式會社，台灣支社五間厝製糖工廠，民國1906年獲得設立許可，隔年糖產量便是全台之冠，使虎尾有「糖都」之稱，成為台灣糖廠文化的重鎮，其中廠內還有2座60年歷史的紅磚酒精槽，當時年產量達到6600公噸，是供應日本空軍飛機燃料來源之一，如今藏身在糖廠內成為祕境。

蘇治芬表示，盼望透過水利署支持，改造虎尾溪堤防，建立水岸綠帶，串連同心公園；並希望和虎尾市區連結，打開糖廠邊界圍牆，將糖廠生產區以外的閒置空間開放與市民共享，整治安慶排水水患、改善水環境，並再造糖廠倉庫及酒精槽遺址等歷史場景，打造虎尾文化綠廊。