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台南市捷運民調出爐 超過8成對能改善這件事最有感

2019-05-08 11:31聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市民對於擁有捷運的看法如何？台南市政府針對全市民意調查，結果今天公布，有超過7成民眾贊成規畫捷運，更有8成以上的受訪者認為捷運對於「減少汽機車排放廢氣、改善空氣品質」將有顯著的幫助。

這次民意調查委託民調公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在臺南市37個行政區且年滿18歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1200份有效樣本。

調查結果，贊成規劃捷運的支持度為70.1％、不贊成24.2%、未表態5.8%，同時也對臺南規劃捷運持多項正面看法，包括：7成以上的受訪者認為捷運將有助於「減少車流量、改善交通狀況(同意70.9%)」、「提高臺南市整體競爭力(同意71.2%)」及「促進臺南市觀光發展(同意76.4%)」，更有高達8成以上的受訪者認為捷運對於「減少汽機車排放廢氣、改善空氣品質(同意81.9%)」將會有顯著的幫助。

交通局長林炎成表示，大眾捷運是奠定臺南百年交通的基礎建設，對臺南未來都市發展、環境市容綠化、人行空間改善與醫療教育資源分享等都有相當助益。日前捷運工程處辦理8場分區說明會吸引近千名民眾參加，且幾乎每個場次皆有超過7成民眾表達支持捷運心聲，甚至歸仁、永康、仁德與安平區4個場次有超過9成民眾支持，並且希望捷運儘速規劃。

在預算方面，臺南市先進運輸系統藍、綠、紅與第一期藍線延伸線已納入交通部前瞻基礎建設第二期特別預算，中央補助108年與109年規劃作業費用84%（9,700萬元），市府只需負擔16%（1,900萬元）。在規劃同時，對於市民的疑慮與建議，捷運工程處也將綜整民意，持續進行說明與溝通以期符合市民期待。

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