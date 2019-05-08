拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37 聯合新聞網 綜合報導



生活不如意事十之八九，但只要一個感人的畫面，就能再度讓人萌生希望。一名網友分享了路邊看到的暖心善行，他從嘉義往曾文水庫路上見到有一棵樹橫倒路中，隨即另一位路過的拖車司機見狀後主動將樹拖到路旁。

見到路上有倒樹拖車司機自動停下車來把樹移開，被盛讚是「台灣最美的風景」、「拖車界的明燈」。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

倒在地上的樹擋住了僅一線的車道，如果要通行勢必得行駛到對向車道上繞過。拖車司機僅是路過卻自動自發的排除這個路況，以確保往來行車的安全，莊姓網友直呼這個舉動讓他體會「真的台灣最美的風景是人」，並且把照片上傳到「爆料公社」上，分享自己的感動。

拖車司機自動自發的行為讓網友直呼「帥慘了」。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

網友們看了都大讚司機「帥慘了」，形容這不但是「台灣最美的風景」，還是「拖車界的明燈」，在如今這個三寶充斥的社會「這位司機真是一股清流」。雖然有人感嘆這樣的好人已不多見，仍有樂觀的網友回應「我覺得很多啊！只是他們沒有拖吊車而已」、「應該也很多路過心有餘而力不足」，拖車司機算是「在天時地利人和下…願意挺身而出的好人好事代表」。

有網友懷疑這輛車是不是公家單位派來處理路況的，原PO則說明自己開車經過時聽見一聲巨響之後才看到倒樹，當時開在他後頭的拖車「主動停車把樹拖到馬路旁」，整件事完全是司機自動自發完成的。到對於這樣的善行，有人表示「應該要把他肉搜出來記嘉獎啦！不要每次都只肉搜壞人」。