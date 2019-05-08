黑枕藍鶲築巢餵食3隻雛鳥 溫馨母愛情景感動鳥友

2019-05-08 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘最近在嘉義縣中埔鄉某隱密叢林樹上，遠遠觀察一對黑枕藍鶲成鳥，餵食3隻雛鳥畫面，用數位大砲鏡頭，全程紀錄黑枕藍鶲育雛感人生態，在雛鳥離巢後，母親節前公布黑枕藍鶲育雛記，彰顯母愛偉大。

蘇家弘說，這對黑枕藍鶲夫妻生下３隻小鳥後，在樹上築巢，公母鳥分配任務，母鳥育雛，公鳥在附近守衛或尋找食物，由母鳥餵食雛鳥，雛鳥伸長脖子，等待母鳥將嘴巴裡的毛毛蟲輪流餵食，守護家園， 經歷約三周孵化期，公鳥育雛見雛鳥漸長大，倦意全消，母鳥育雛啣除雛鳥排出的糞囊，將糞囊棄置，育雛一週順利離巢。

蘇家弘表示， 黑枕藍鶲性機警且好動，棲息平地至低海拔次生林及闊葉林，常單獨或成對活動，棲息枝椏濃密且蔓藤糾結密林，繁殖期成雙確保領域，覓食時常棲樹梢，飛行捕蟲動作靈活。