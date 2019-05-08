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台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43聯合報 記者魯永明╱即時報導

日本新任天皇德仁即位，新年號令和1日啟用。亞洲大學視覺傳達設計學系教授謝省民指出，嘉義縣新港鄉板頭村「長天宮」藏木匾，其落款「祺祥元年壬戌置」，為台灣唯一使用祺祥年號匾額，是顧命八大臣秉政到被廢之間期間所造，此情況在大陸也罕見； 嘉縣文化觀光局去年將這塊木匾公告為縣定古物保存。

文化局說，長天宮木匾落款祺祥元年（1862年），見證同治元年辛酉政變，同治皇帝僅在位69天，為台灣少見清國歷史見證物，匾額以黑漆上色做底，題款與以陰刻勾邊出字形，再以金漆書寫，為清際末葉「素線匾」做法，反映當時製匾工藝特色，匾材為杉木，由四塊拼接，不易變形且接合良好，去年10月3日指定為縣定古物。

祺祥元年與同治元年同為1862年，年號見證清政府辛酉政變，「祺祥」為「帝王年號」，隨朝代更迭有所不同。清朝統治台灣歷經康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光後，咸豐皇帝駕崩傳位太子載淳繼位，年號為「祺祥」，但因「辛酉政變」只存在69天，舊笨港長天宮因為修建宮廟，隔年「壬戌」（干支紀年）置匾，推斷是台灣距離北京朝廷遙遠，立匾時尚未得知年號改為「同治」，故仍沿用舊年號「祺祥」，卻成為「祺祥」年號在臺灣使用過的證據，意外讓這具有高度歷史價值的文物留傳下來。

謝省民說，他在雲林縣北港鎮讀國中時，從北港騎腳踏車到隔壁板頭厝，看到長天宮木匾此年號，一直不理解，後來才知此年號悲傷祕辛，這塊木匾見證古代交通不便，台灣天高皇帝遠，改元訊息到了，應該是很久以後了吧。

長天宮是板頭村民信仰中心，板頭社區過去是清朝縣丞署所在地，前殿主祀媽祖娘娘，後殿供奉觀音菩薩，八七水災，北港溪直沖長天宮，正殿供奉媽祖奇蹟似未被沖走，受到村人敬仰。

嘉義縣新港鄉板頭村「長天宮」藏木匾，其落款「祺祥元年壬戌置」，為台灣唯一使用祺祥...
嘉義縣新港鄉板頭村「長天宮」藏木匾，其落款「祺祥元年壬戌置」，為台灣唯一使用祺祥年號匾額，是顧命八大臣秉政到被廢之間期間所造，此情況在大陸也罕見。圖／文化觀光局提供
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嘉義縣新港鄉板頭村「長天宮」藏木匾，其落款「祺祥元年壬戌置」，為台灣唯一使用祺祥...
嘉義縣新港鄉板頭村「長天宮」藏木匾，其落款「祺祥元年壬戌置」，為台灣唯一使用祺祥年號匾額，是顧命八大臣秉政到被廢之間期間所造，此情況在大陸也罕見。圖／文化觀光局提供
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