西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



鎮農會使用黃金米包肉粽。記者李京昇／攝影 分享 facebook

雲林西螺農會為推廣黃金米，10年前開始每逢端午節前夕，都會用黃金米包肉粽，多年來許多民眾一試成主顧，端午節前這1、2個月就不斷有民眾打電話詢問，農會今天開放預訂，不到1小時已經全部被秒殺，預購量3萬顆就截止訂單。

鎮農會動員推廣部、供銷部等單位20多位職員，從4月中旬就開始洗粽葉、備料、炒內餡，半個多月來為了應付龐大訂單，每個「包粽手」從早上8點到下午3點都沒停過，每天包黃金米粽約一千顆，今天首日開放訂購隨即被秒殺。

推廣部主任廖麗雲說，黃金米肉粽採古早味作法，內餡選用雲林在地豬肉、花生、紅蔥頭與香菇，再以黃金米、圓糯米、長糯米黃金比例包裹，投入大鍋中水煮，剛出爐肉粽整粒散發微微金黃色，讓人食指大動。

鎮農會總幹事廖錦富表示，農會推黃金粽不是為了賣錢，主要是為推銷富含胡蘿蔔素等營養成分的黃金米，即便近年物料上漲，一顆肉粽不漲價一樣賣25元，且黃金粽不油膩、吃了也不脹氣。