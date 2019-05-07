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嘉義市瘦身王挑戰賽 萬元獎金等你拿

2019-05-07 13:32聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

依據衛福部國健署106至107年HPS調查，嘉義市106至107年18歲以上肥胖盛行率較全國高，且有上升趨勢，有鑑於此，嘉義市衛生局為幫助18歲以上族群進行有效的減脂推動「108年嘉義市瘦身王挑戰賽」，幫助對上班族、社區民眾、高中職以上學生建立減脂動機，養成健康行為習慣，達到減重目的。

根據衛福部國建署資料顯示，106年嘉義市肥胖率17.5%、全國16.8%，107年嘉義市18.1%、全國17.2%，數值逐年攀升，而肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。

嘉義市衛生局從上周起舉辦「108年嘉義市瘦身王挑戰賽」，凡年齡18歲以上設籍、居住、工作、就學或在本市活動的BMI≧24 民眾，或男生體脂肪≧25%、女生體脂肪≧30%，都可以報名參加，共分為三組，每組依據減重率評分，第一名可獲得1萬元。(孕婦及經醫師診斷不適參加體重管理者，不予納入。)

嘉義市衛生局表示，活動上周起開始網路報名，140名報名，體重超過100公斤的人有14名，佔報名人數一成，報名日期即日起至今年8月31日止，活動內容可上臉書搜尋粉絲專頁【嘉市A健康】線上報名。

嘉義市衛生局為幫助18歲以上族群進行有效的減脂推動「108年嘉義市瘦身王挑戰賽」...
嘉義市衛生局為幫助18歲以上族群進行有效的減脂推動「108年嘉義市瘦身王挑戰賽」。圖／嘉義市政府提供
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