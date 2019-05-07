「台灣第一香」慶安宮刈香文化季 台南市府列重要民俗
台南西港慶安宮刈香文化季本月18日登場，廟方香科王府行儀經台南市政府列為重要民俗，17日將由台南市長黃偉哲授證，當晚還有陣頭之夜，邀請信眾們一起來感受宗教特色。
西港慶安宮廟會活動，素有「台灣第一香」美稱，廟方今天說明今年己亥年恭祝千歲爺聖誕千秋-西港刈香文化季活動特色，總幹事方一峰說，今年著重在香科及相關文化的傳承，陣頭之夜將重現幾近消失的北管陣，太平歌大會親中就包含3個台南市定文化保存團體，還出版西港常見拳術自學、王府行儀2套DVD，讓民眾一窺陣頭之美。
廟方進一步表示，17日晚間陣頭之夜，香境內5陣武陣加北管演出。18日上午廟埕安排武陣、水牛、北管體驗營（提供壽麵600份），晚間6時起全國太平歌陣大會親，由港墘港興宮太平歌團主辦，主題「文陣之夜大會演-沁涼夏夜合樂太平」，集結台南、高雄等地傳統鄉土音樂味的內門紫竹寺番仔路和樂軒、佳里三五甲文武郎君陣、七股永吉吉安宮天子門生、關廟新光國小、麻豆巷口集英社、內門鴨母寮太平清歌、佳里通興國小太平歌、安南公親寮太平歌團、關廟新光里代天府太平歌陣、港墘天子門生太平歌陣等10陣，誠摯邀請熱愛宗教文化鄉親們來參與。
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