「台灣第一香」慶安宮刈香文化季 台南市府列重要民俗

2019-05-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南西港慶安宮刈香文化季本月18日登場，一系列活動熱鬧可期。圖/西港慶安宮提供 分享 facebook

台南西港慶安宮刈香文化季本月18日登場，廟方香科王府行儀經台南市政府列為重要民俗，17日將由台南市長黃偉哲授證，當晚還有陣頭之夜，邀請信眾們一起來感受宗教特色。

西港慶安宮廟會活動，素有「台灣第一香」美稱，廟方今天說明今年己亥年恭祝千歲爺聖誕千秋-西港刈香文化季活動特色，總幹事方一峰說，今年著重在香科及相關文化的傳承，陣頭之夜將重現幾近消失的北管陣，太平歌大會親中就包含3個台南市定文化保存團體，還出版西港常見拳術自學、王府行儀2套DVD，讓民眾一窺陣頭之美。