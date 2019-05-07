台南市1至4月車禍死亡58人 警方：台20線8件最多

2019-05-07 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市警察局交通大隊統計，今年1至4月，台南市發生56件A1類死亡交通事故、共造成58人死亡，發生路段前3名都為省道，台20線8件最多，警方將加強執法和宣導防制。

警方進一步分析歸納這些特性，發生時段在上午6～12點21件最多(37.5%)、中午12～下午6點17件次多(30%)、晚上6~12點11件再次之(20%)，凌晨0～6點7件(12.5%)。

發生路段前3名均為省道，台20線8件(新化3件，左鎮、南化、玉井、永康、東區各1件)最多、台19甲線6件(新化3件、關廟2件、下營1件)次多、台17線(將軍、北、南區)3件再次之；另台3線玉井南化路段、市道165線白河六甲路段、市道172線新營白河路段、市道176線麻豆路段、仁德區文華路虎山路段各發生2件。

肇事因素部分，9成案件主要歸責車輛駕駛人，前5大因素先後為「未注意車前狀態」19件、「未依規定讓車」9件、「違反號誌管制或指示」6件、「酒後駕車失控」4件、「超速失控」3件。

另行人為肇事主因占1成，都為穿越道路「未依規定行走行人穿越設施」或「於雙黃線穿越道路」。這些死亡車禍中，機動車輛涉案駕駛人無適格駕照(含越級、吊扣、吊銷、無照)有16件16人(占29%，其中11人死亡)；未依規定戴安全帽或繫安全帶有15件16人(占27%，其中12人死亡；機車騎士8人、汽車駕駛4人)。