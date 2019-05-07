親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首位應屆錄取哈佛大學！他寫下嘉中創校95年紀錄

冤獄511天！揭穿羅興亞屠殺的普立茲獎記者出獄

台南市1至4月車禍死亡58人 警方：台20線8件最多

2019-05-07 11:44聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市警察局交通大隊統計，今年1至4月，台南市發生56件A1類死亡交通事故、共造成58人死亡，發生路段前3名都為省道，台20線8件最多，警方將加強執法和宣導防制。

警方進一步分析歸納這些特性，發生時段在上午6～12點21件最多(37.5%)、中午12～下午6點17件次多(30%)、晚上6~12點11件再次之(20%)，凌晨0～6點7件(12.5%)。

發生路段前3名均為省道，台20線8件(新化3件，左鎮、南化、玉井、永康、東區各1件)最多、台19甲線6件(新化3件、關廟2件、下營1件)次多、台17線(將軍、北、南區)3件再次之；另台3線玉井南化路段、市道165線白河六甲路段、市道172線新營白河路段、市道176線麻豆路段、仁德區文華路虎山路段各發生2件。

肇事因素部分，9成案件主要歸責車輛駕駛人，前5大因素先後為「未注意車前狀態」19件、「未依規定讓車」9件、「違反號誌管制或指示」6件、「酒後駕車失控」4件、「超速失控」3件。

另行人為肇事主因占1成，都為穿越道路「未依規定行走行人穿越設施」或「於雙黃線穿越道路」。這些死亡車禍中，機動車輛涉案駕駛人無適格駕照(含越級、吊扣、吊銷、無照)有16件16人(占29%，其中11人死亡)；未依規定戴安全帽或繫安全帶有15件16人(占27%，其中12人死亡；機車騎士8人、汽車駕駛4人)。

交通大隊大隊長翁誌宏說，基於確保全民交通安全、率領道安執法小組團隊全員硬起來，將持續加把勁、加緊腳步，強化事故防制相關交通執法、教育宣導及工程改善建議作為。

台南市警察局交通大隊統計，今年1至4月，台南市發生56件A1類死亡交通事故、共造...
台南市警察局交通大隊統計，今年1至4月，台南市發生56件A1類死亡交通事故、共造成58人死亡，警方加強宣導和執法防制。記者黃宣翰／翻攝
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

反南鐵東移會長陳致曉：台南市北區拒拆遷戶險被斷水電

2019-05-07 11:22

日本新天皇即位 放假遊客來台祭拜日本王爺

2019-05-07 10:22

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

白海豚伴游 東石遊客驚喜

2019-05-06 23:22

投縣協助拓寬149乙／往草嶺的路 9月通行遊覽車

2019-05-06 23:18

國小生穿寶特瓶鞋 感受非洲貧童刺與痛

2019-05-06 23:17

嘉義鐵路高架化延伸 林佳龍允協助

2019-05-06 23:17

不以貌取人 嘉市推臉部平權

2019-05-06 23:15

熱門文章

美元跌勢緩和 因美中仍將繼續貿易談判

2019-05-07 07:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top