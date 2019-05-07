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反南鐵東移會長陳致曉：台南市北區拒拆遷戶險被斷水電

2019-05-07 11:22聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在臉書上PO文指出，昨天還有人到台南市北區開元路黃女士家中準備要斷電。陳今說，黃女士發現台電和水公司人員要執行斷水斷電後，出面制止後才未被斷水電；台電台南區營業處說，昨天只是鐵工局人員到黃女士家遞送請自行斷水斷電，昨天並未執行強制斷電。

陳致曉在臉書PO文：「台南是無法無天了嗎？」黃女士家昨天上午有中華電信、水公司及台電人員要來拆水電。

陳致曉說，黃女士告訴他，台電公司等人員準備要來斷電，黃女士發現制止並發生口角，台電人員才離去，黃家還有高齡90多歲母親，萬一被斷水、斷電，如何活下去。

交通部鐵道局中部工程處副處長李懷谷今天說，昨天未派員到北區執行斷水斷電，強制拆除作業期程未定。

依鐵道局中部工程處原先強制拆除規劃，5月3日執行東區一棟鐵皮屋的拆除，今天再執行北區2棟建築的拆除，但因東區鐵皮屋強制拆除暫緩，連帶使後續作業也一併停擺。

不過，北區今天又傳出拆遷戶遭斷水斷電，李懷谷今否認說，強制拆除作業期程未定。目前，南鐵沿線拆遷戶尚有49戶未搬遷，僅東區鐵皮屋被斷水斷電，以利拆除，但強制拆除作業已暫緩，尚待協調。

台南市區鐵路地下化工程沿線分為仁德區、東區及北區3段，拆遷戶共340戶，未搬離現場49戶，其中未領取徵收補償金的有東區27戶及北區12戶。

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在臉書PO文指台南市北區黃女士家，昨天差點被強制...
反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在臉書PO文指台南市北區黃女士家，昨天差點被強制斷水斷電。記者黃宣翰／攝影
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