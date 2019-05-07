日本新天皇即位 放假遊客來台祭拜日本王爺

2019-05-07 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮供奉日本巡查「義愛公」神像，成為該廟特色，義愛公又稱日本王爺，本名森川清治郎，是日治時期任職東石鄉的警察，義愛公故事在日本傳開，吸引許多日本遊客前來參觀祭拜。記者魯永明／攝影 分享 facebook

5月1日日本德仁皇太子即位為新天皇，天皇交接日本有長達10天假期。嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮供奉日本巡查「義愛公」神像，成為該廟特色，義愛公又稱日本王爺，本名森川清治郎，是日治時期任職東石鄉的警察，義愛公故事在日本傳開，吸引許多日本遊客前來參觀祭拜。

富安宮會計柯鈺萱說，日本放新天皇即位假期間，常有日本遊客搭高鐵到嘉義，再轉搭計程車前來參拜，看義愛公傳奇故事，有人拿日圓添香油錢，廟方備有日文義愛公傳書送日本遊客，日本人祭拜義愛公，讓她印象最深刻的是去年嘉縣辦台灣燈會，日本表演團體前來參拜唱歌。

身穿神袍的義愛公與富安宮供奉五府千歲並列，在台灣廟宇罕見，義愛公故事經媒體報導日本傳開，讓富安宮成為日客感興趣台灣廟宇，許多來台日本遊客指名要到富安宮參拜，和義愛公神像合照。

廟史記載，義愛公本名森川清治郎，1897年派駐東石郡副瀨村巡查，對村民很照顧，在廟內設學堂，持鋤教民農耕，教導衛生常識，受地方敬重。1902年1月，日本政府對漁民課徵竹筏稅，一艘竹筏課4元50錢，村民無力繳納，森川陳情上司減稅，非但未准反遭上司斥責並限期收繳。

森川不贊同，私下拿薪水幫村民繳稅，代繳3個月後，無力再繳又不滿政策，1902年4月7日，巡視港墘厝（龍港村）後留下「苛政擾民」遺書，以警備長槍自殺，死諫上司不重視民間疾苦，得年僅42歲。