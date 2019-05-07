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鳳梨「旺來」禁忌讓人怕？醫院不畏禁忌種鳳梨更分享愛

2019-05-07 09:31聯合報 記者謝恩得╱即時報導

象徵「旺來」的鳳梨，卻讓不少職人視為禁忌，擔心忙得不可開交，包括一般醫護工作人士都避之唯恐不及。嘉義大林慈濟醫院員工在院內闢地栽種鳳梨，破除鳳梨的「禁忌」，最近大豐收，醫護團隊歡喜採收，更在醫院大廳號召民眾品嘗美味，並踴躍將愛心援助日前受到嚴重水患的東非災民。

大林慈濟醫院竟有鳳梨田，同仁們利用3分地栽種九千株的金鑽鳳梨，今年又逢盛產，院長賴寧生帶隊採收，一顆顆金黃飽滿的果實，果香四溢，也期望今年諸事都順利。

這一期採收的鳳梨更是別具意義，院長、副院長們將新鮮的鳳梨直送大廳與同仁、來院民眾，分享好吃的鳳梨，並鼓勵大家踴躍援助東非受苦的災民。今年3月東非的莫三比克、辛巴威與馬拉威因大雨災情慘重，數百人死亡，聯合國統計僅莫三比克就有高達180萬人受到影響，包括慈濟基金會在內的慈善組織已展開積極援助。

位於大林慈濟醫院感恩樓前的荒地，從2011年開始栽種自然無污染的蔬果，從蕃薯、馬鈴薯、玉米到鳳梨，近幾年更陸續種植有機、無農藥的金鑽鳳梨，並將鳳梨製成鳳梨醋醬、鳳梨酥等產品與同仁分享。

負責管理鳳梨田的工務室園藝組鄧麗美說，栽種時不噴灑農藥，萬物眾生也愛吃，經常成熟後被野生動物啃食，或蟲害導致凋萎等，但無毒栽培讓大家吃得健康又安心。

大林慈濟醫院種鳳梨不畏禁忌，分享鳳梨募愛送東非。圖／大林慈濟醫院提共
大林慈濟醫院種鳳梨不畏禁忌，分享鳳梨募愛送東非。圖／大林慈濟醫院提共
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鳳梨酥慈濟馬拉威
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