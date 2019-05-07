醫院對父母態度差 她走上護理之路獲奉獻獎

2019-05-07 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府衛生局與嘉義市護理師護士公會昨天在長青園舉辦2019國際護師節慶祝大會，嘉義市長黃敏惠與嘉義市護理師護士公會理事長廖彥琦等人頒獎表揚37位優良護理人員、76位資深護理人員，黃敏惠等人也一起繫上黃絲帶，連署聲援部立北醫大火遭起訴護士，「天使救人、護理無罪」。

嘉義基督教醫院社區護理室小組長陳冠分今年獲得「2019第八屆南丁格爾獎個人績優奉獻金獎」。她說，走上護理師之路是受雙親影響，她父親生病整整住院一年，後來病逝，母親從醫院看到醫護人員對家屬的態度並不好，母親便許諾如果孩子讀護理，一定會要求他們做到「視病猶親」的態度。

陳冠分曾有20年的時間投入阿里山鄉偏鄉醫療服務，進行飲酒、三高、肝炎治療與衛教，目標是「讓部落健康的人越來越多」，為幫助原住民戒酒、戒菸，成立戒酒團體、戒菸班、推出酒杯袋等。陳也曾加入怒江醫療團，把愛拓展到國際，去過泰國東北、中國偏鄉地區，幫學童滅頭蝨，從95%降至25%。

台中榮總嘉義分院督導梁毓敏獲得護理用品創新第一名，推出創新的輪椅照護醫療器材輔助裝置及氧氣鋼瓶吊掛架，可用於使用移動式呼吸輔助器病人及一般需氧療的病人，去年取得經濟部智慧財產局兩項新型專利證書。

護理用品創新第二名是嘉義基督教醫院傷口照護中心林筱青、曾玉枝、顏妙真、劉懿蒂、許晉豪、張簡志炫共同設計的「腸造口病人必備-客製且多元化，腸治久安方便盒」，盒子裡裝有腸造口袋醫療用具、使用步驟、手機掃描QR CODE看教學影片等。

黃敏惠說，丈夫是醫師，女兒又在小兒科加護病房工作，常聽女兒談起從醫院護理師身上看到「很多專業的堅持，為了讓患者獲得更好的醫療照護。」護理師薪資待遇很重要，應該給予更多的感恩與尊重。