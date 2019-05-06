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興隆毛巾觀光工廠首辦單車大賽 行銷雲林與毛巾產業

2019-05-06 20:03聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

由經濟部工業局輔導的興隆毛巾觀光工廠，跨入運動領域，舉辦盛大的環大雲林自行車大賽，這是台灣觀光工廠的創舉，吸引上千名車友報名參賽，借由車賽行銷雲林，再次打響雲林毛巾產業名號。

興隆紡織廠總經理林國隆說，虎尾是台灣毛巾原鄉，興隆毛巾廠更有40年歷史，由於國內風行休閒運動，他們除配合開發各種優質運動毛巾產品，還成立興隆毛巾車隊來推廣正港的台灣好毛巾，這次自行車挑戰賽，更寫下全國觀光工廠的新頁，更是雲林產業和運動結合的先河。

為能圓滿完成這場大賽，興隆毛巾委請全國自行車協會協助，百餘公里的挑戰組，路線跨越虎尾，路經西螺、莿桐、斗六、古坑等鄉鎮，悠遊樂活組則在虎尾市區，可邊騎邊瀏覽虎尾風情。

林國隆說，期待借由車賽，發揚虎尾文化特色、促進雲林觀光旅遊，進而帶動觀光工廠與商家的合作更密切，活絡虎尾產業經濟。

參賽者可獲送水壺、高級頭巾、浴巾及毛巾優惠券等禮品豐富，開放報名很快額滿。千餘名來自全國的單車好手齊聚一堂，清晨從興隆毛巾觀光工廠起跑，副縣長謝淑亞及縣議員林文彬等人一起嗚槍並為選手加油。

選手返抵終點後也參觀工廠的製程與產品，對這趟雲林賽程，一路欣賞美麗風光景點，留下美好印象。

虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，從工廠嗚槍起跑。圖／興隆毛巾工廠提供
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，從工廠嗚槍起跑。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑...
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑，繞行雲林百餘公里。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑...
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑，繞行雲林百餘公里。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑...
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑，繞行雲林百餘公里。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，從工廠嗚槍起跑。圖／興隆毛巾工廠提供
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，從工廠嗚槍起跑。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑...
虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑，可愛的興隆毛巾狗狗也祝福所有選手。圖／興隆毛巾工廠提供
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虎尾興隆毛巾觀光工廠首次舉辦自行車大賽，吸引來自全國各地好手參賽，從工廠嗚槍起跑，繞行雲林百餘公里。圖／興隆毛巾工廠提供
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觀光工廠自行車
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