興隆毛巾觀光工廠首辦單車大賽 行銷雲林與毛巾產業

2019-05-06 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



由經濟部工業局輔導的興隆毛巾觀光工廠，跨入運動領域，舉辦盛大的環大雲林自行車大賽，這是台灣觀光工廠的創舉，吸引上千名車友報名參賽，借由車賽行銷雲林，再次打響雲林毛巾產業名號。

興隆紡織廠總經理林國隆說，虎尾是台灣毛巾原鄉，興隆毛巾廠更有40年歷史，由於國內風行休閒運動，他們除配合開發各種優質運動毛巾產品，還成立興隆毛巾車隊來推廣正港的台灣好毛巾，這次自行車挑戰賽，更寫下全國觀光工廠的新頁，更是雲林產業和運動結合的先河。

為能圓滿完成這場大賽，興隆毛巾委請全國自行車協會協助，百餘公里的挑戰組，路線跨越虎尾，路經西螺、莿桐、斗六、古坑等鄉鎮，悠遊樂活組則在虎尾市區，可邊騎邊瀏覽虎尾風情。

林國隆說，期待借由車賽，發揚虎尾文化特色、促進雲林觀光旅遊，進而帶動觀光工廠與商家的合作更密切，活絡虎尾產業經濟。

參賽者可獲送水壺、高級頭巾、浴巾及毛巾優惠券等禮品豐富，開放報名很快額滿。千餘名來自全國的單車好手齊聚一堂，清晨從興隆毛巾觀光工廠起跑，副縣長謝淑亞及縣議員林文彬等人一起嗚槍並為選手加油。