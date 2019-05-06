3位義結金蘭的媽媽獲選模範母親 用愛共享人生

2019-05-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



家住雲林虎尾的程英綢與鍾麗玉是親家，與住斗六的好友李美惠，長期投入濟弱扶貧，因熱心公益，行善同心，3人義結金蘭，姊妹情深，不僅是彼此交心，平日相勉相持，各自擁有美滿家庭，子女有成，今年更同時獲選為模範母親，今天同台接受雲林家扶中心獻花道賀，並感恩3位好姊妹，行有餘力攜手行善的愛心。

「她們用愛自己子女的心來愛受扶兒童！」雲林家扶主委陳燦勳說，3人不僅把家庭照顧得很好，更將這份善的力量和愛，無私推展到社會，她們足當家扶的模範媽媽，更是推己及人的最佳典範。

長期擔任雲林家扶中心委員的程英綢、鍾麗玉與李美惠，為雲林受扶家庭奉獻1、20年，程英綢更獲選今年的扶幼楷模，將代表雲林家扶到高雄接受全國扶幼大會表揚。

回顧20多年來的家扶點滴，程英綢說，她有5個孩子，想再有餘力從事公益，的確不容易，但事在人為，只要有心萬事皆可突破，感謝家人支持，讓她擁有美滿家庭，子女有成，有餘力投入公益，記得長期接濟一位含辛茹苦養兩個孫子的阿嬤，曾對她握著手說『如沒有家扶恐怕早已餓死了～』，這番話讓她至今仍難忘懷，這是無價的快樂。

鍾麗玉說，助人為快樂之本，是從小建立的觀念，但服務除需要「熱血」，更需要家人的理解，她感謝老公王境棋的支持，和3個優秀的子女，做她最佳後盾與支柱，才讓她無後顧之憂，家庭之外還有餘力服務社會，扶助弱勢，完成她年輕時夢想。