台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市第一期服務業與住宅設備汰舊換新補助 ，受理申請期限至5月10日止，經發局籲市民速把握機會，以免權益受損。

台南市政府經濟發展局說，南市推動擴大住商老舊電器設備汰舊補助自108年2月23日公告受理以來，申請狀況非常踴躍，截至目前已受理1萬7千餘件，第一期107年住商補助汰換總額度約1.1億元，經統計第一期補助額度將用罄，市府受理申請至5月10日止，針對已送審案件，將依排序順位辦理至經費用罄為止。

臺南市住商設備汰換補助計畫107至109年汰換補助總額度為3.8億元，第一期補助總金額約1.1億元，目前補助額度即將用罄，為滿足市民汰換補助需求，市府已啟動第二期補助款申請事宜，待經濟部能源局核定，將再度繼續受理服務業與住宅電器汰換補助申請。

經發局說，第二期補助金額預估仍有約1.1億元可供補助，有意願申請或來不及完成送件者，可先備妥相關資料，待市府經發局公告受理第二期汰換補助申請時再行送件。

經發局進一步說明，市民朋友若以郵寄送件，將以郵戳日期(108年5月10日)為準；親送申請案者須於10日下午3點前送至受託機構(成大研究發展基金會：台南市歸仁區中正南路一段2500號)，逾時不予以受理。