佳里西港七股齊推區域小旅行 邀旅人體會聚落故事

2019-05-06 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南佳里、七股、西港區公所打破區域藩籬，結合鹽田、潟湖等漁村風光，今天推出「古曾文溪流域探索之旅」，將安排3梯次，邀請旅人來一趟深入在地旅程。

「有別於傳統走馬看花，用一種旅行說聚落生活的故事方式，帶領遊客進一步認識在地特色。」台南市長黃偉哲說，今年別開生面打破各區間門戶之間，推廣跨區小旅行，要讓旅客有更多感動與驚豔。

佳里、七股、西港區，除曾文溪流經過，集合鹽田、潟湖等漁村風光、蕭壠社西拉雅平埔族文化及農村生活寫照，3個區3個不同聚落、特色，主辦單位說，跨區小旅行為3梯次，分別5月18日、6月7日、7月27日，活動專線（06）7958510，意者可周一至周五上午9點至12點、下午2點半至5點半洽詢。

為宣示推廣決心，西港、七股、佳里公所也一起發行「用一種旅行說聚落的故事」旅遊小冊，文中介紹西港慶安宮漢番合立念碑、胡麻嫂故事館、北頭洋文化園區、漳州社區、金唐殿、龍山碼頭等景點，還能集章兌換文創小物及農特產品。

昨在西港胡麻嫂故事館會場，也展示一些社區特有產業；如西港永樂社區曾盛極一時的貴黍掃帚產業，日據時代一度外銷日本，式微數十年後近年由社區志工邀請長輩教導，同時導入文創元素，希望再創風華。