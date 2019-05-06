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歧視是必要的？田徑選手塞曼亞的性別爭議

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「不用面對人群很適合你」 顏損者面對的歧視偏見

2019-05-06 18:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

陽光基金會推動「臉部平權」多年，今年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，嘉義市長黃敏惠簽署推動「臉部平權」承諾書，成為第8個簽署承諾書的縣市，陽光傷友修謙也到場分享生命歷程，她說「希望大家不要以貌取人，讓我用實力證明不會因為外表比別人差！」

22歲的血管瘤傷友修謙今天回憶，讀小學時常被取笑，綽號「黑白郎君」，她一度很難過，所幸家人是她最堅強後盾，鼓勵她用微笑對抗敵意，加上學校好友和陽光基金會傷友支持鼓勵，讓她越來越能正向面對。

修謙說，長大後比較常遇到「非出自惡意的偏見」，她即將大學畢業，求職時面試官一見她就說「我們這個工作不用面對人群，很適合你」，這種隱含負面刻板印象的話，希望大家不要一眼就用外表評斷人。

黃敏惠說，從社會、社區到每個家庭，只要大家都重視身心障礙者權益公約「公平參與、機會平等、權益保障」的精神，就能減少各樣霸凌、暴力。期待人人用最自然的心彼此對待，不受外貌胖瘦美醜影響，「只要心是美的，每個人都是獨一無二，我們為每個人加油」。

嘉義市簽署承諾書後，市府將在本月17日、台灣臉部平權日時，在公共區域上跑馬燈和播放臉部平權委員會，也會邀請陽光基金會到各級學校做臉部平權宣導，讓顏損者與學生互動。

市府也會在各級學校、公共場所，張貼陽光基金會也發放臉部平權的鏡子貼紙，上面會寫著「我的美麗不是來自外表、而是善良的心」，學生及民眾透過鏡子，看到貼紙和自己，也會反思「外表不能代表內在，不以貌取人」的意涵。

陽光基金會表示，台灣12.1%台灣民眾曾因外貌而遭受他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號，11.5%曾因外貌被批評。相當於每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待，結盼透過落實政策及教育宣導，促進社會大眾不以貌取人，打造友善城市。

嘉義市長黃敏惠（左四）簽署臉部平權同意書。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）簽署臉部平權同意書。記者李承穎／攝影
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陽光基金會推出的鏡子貼紙，盼讓民眾反思。照／陽光基金會提供
陽光基金會推出的鏡子貼紙，盼讓民眾反思。照／陽光基金會提供
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陽光基金會執行長舒靜嫻（左）和嘉義市長黃敏惠簽署承諾書。記者李承穎／攝影
陽光基金會執行長舒靜嫻（左）和嘉義市長黃敏惠簽署承諾書。記者李承穎／攝影
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黃敏惠面試
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