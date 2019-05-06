「不用面對人群很適合你」 顏損者面對的歧視偏見

2019-05-06 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



陽光基金會推動「臉部平權」多年，今年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，嘉義市長黃敏惠簽署推動「臉部平權」承諾書，成為第8個簽署承諾書的縣市，陽光傷友修謙也到場分享生命歷程，她說「希望大家不要以貌取人，讓我用實力證明不會因為外表比別人差！」

22歲的血管瘤傷友修謙今天回憶，讀小學時常被取笑，綽號「黑白郎君」，她一度很難過，所幸家人是她最堅強後盾，鼓勵她用微笑對抗敵意，加上學校好友和陽光基金會傷友支持鼓勵，讓她越來越能正向面對。

修謙說，長大後比較常遇到「非出自惡意的偏見」，她即將大學畢業，求職時面試官一見她就說「我們這個工作不用面對人群，很適合你」，這種隱含負面刻板印象的話，希望大家不要一眼就用外表評斷人。

黃敏惠說，從社會、社區到每個家庭，只要大家都重視身心障礙者權益公約「公平參與、機會平等、權益保障」的精神，就能減少各樣霸凌、暴力。期待人人用最自然的心彼此對待，不受外貌胖瘦美醜影響，「只要心是美的，每個人都是獨一無二，我們為每個人加油」。

嘉義市簽署承諾書後，市府將在本月17日、台灣臉部平權日時，在公共區域上跑馬燈和播放臉部平權委員會，也會邀請陽光基金會到各級學校做臉部平權宣導，讓顏損者與學生互動。

市府也會在各級學校、公共場所，張貼陽光基金會也發放臉部平權的鏡子貼紙，上面會寫著「我的美麗不是來自外表、而是善良的心」，學生及民眾透過鏡子，看到貼紙和自己，也會反思「外表不能代表內在，不以貌取人」的意涵。