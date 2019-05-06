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台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發

2019-05-06 18:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市南區南山公墓被發見有疑似史前遺址，民間團體文化資產保護協會指出在火化場附近，因連日下雨，土壤流失，有疑似史前的紅陶與石錛出土，將匯整資料後提報市府文資處。

南山公墓目前多處有開發計畫，但民間文史團體希望保存，認為台南是台灣最早開發的區域，而南山公墓又是歷史悠久的墓區，象徵漢人在台400年開發史，不應用怪手剷除就了事，目前已提出多個文化資產保存案給文資處審議中，包括文化景觀及11座古墓等。

對於有民間團體在當地發現疑似史前遺址，成大考古所所長劉益昌表示「一定有遺址」，指出在日治時期就曾在當地發現史前遺址，被稱為芭蕉腳遺址，但後來因為地上墳墓太多，一直無法做有系統的研究，如果有紅陶出土，可能牽涉到兩個文化層，一個可能是蔦松文化（距今約1800-500年） ，或是牛稠子文化（距今4200-3300年）

而文資處則表示樂見民間提報，將再請學者專家前往確定。而未來如果確定有史前遺址，可能會影響到附近的開發案進行。

文資協會表示，由於相關的資料顯示南山公墓內有史前遺址，多年來文史人士一直關注，但始終沒有發現確切的地點，但最近大雨後，卻發現有土層間夾著紅陶，還有玄武岩的石錛（類似像斧頭的工具）等，讓協會相當興奮，今天即以「號外」廣為周知，分享好消息。

南山公墓區面積廣達100多公頃，目前即將開發包括新都路拓寬，周邊652座墓已完成遷移，而東側靠近火化場部分，總共約15公頃，分兩期開發為殯葬專區，第一期5公頃、約有1500座墓，目前正進行自主遷葬公告，到8月20日，之後將由市府代遷。

而西側在西門、大成、永成及中華南路大街廓中，預計將開發13.3公頃， 總計約3790座墓，其中民政局所有土地1.6公頃，約有650座，目前也在公告自主遷葬，到5月底止，而工務局等所有的另外1.6公頃，將開發為道路與公園，與其他開發土地都還在作業中。

台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖中有許多紅陶。圖／文資協會...
台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖中有許多紅陶。圖／文資協會提供
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台南南區南山公墓面臨開發壓力，但地方文史團體希望能保存。圖／地上台南提供
台南南區南山公墓面臨開發壓力，但地方文史團體希望能保存。圖／地上台南提供
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台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖為石錛。圖／文資協會提供
台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖為石錛。圖／文資協會提供
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台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖中有許多紅陶。圖／文資協會...
台南文化資產保護協會最近在南山公墓發現疑似史前疑址，圖中有許多紅陶。圖／文資協會提供
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遺址文化資產考古
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