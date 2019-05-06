台南多處開發區公告標售 未來這些地點變得不一樣

2019-05-06 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市地政局長陳淑美表示，近期已完成安南區九分子、東區平實營區、新營區客運轉運中心、佳里區佳里國小市地重畫區及東區南台南站副都心第一期、永康區永康砲校第一期、東區德高區段徵收區等開發區，正在公告公開標售資訊，預計6月26日開標。

陳淑美指出，此次標售的土地是過去土地開發案的成果，土地標售總額超過百億，她說，從國道1號大灣交流道下來台南，可看到平實營區重畫區的中央公園；南台南副都心將來也會建置科學教育體驗未來館；永康砲校一期區段徵收區內，市立總圖正在興建。

陳淑美表示，政府標售重畫區土地，最重要的任務是要償付開發成本，開發區開發完成後，政府可取得公共設施用地，在開發區興建公園、道路、停車場、滯洪池、排水箱涵、抽水站等，所需要的費用沒用到納稅人的錢，完全以重畫區土地自負盈虧，財務自償，開發完成後賣地只是償還開發成本，市地重畫區若有盈餘，將半數用於重畫區的公共建設，半數撥歸平均地權基金。