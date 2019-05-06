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阿里山集材柱 專家鑑定為紅檜

2019-05-06 15:20中央社 嘉義縣6日電

阿里山森林遊樂區內有一根狀似電桿的集材柱，是伐木時期留下的遺跡，由於集材柱的樹種眾說紛紜，經林務局嘉義林區管理處邀請專家鑑定，確認為紅檜。

嘉義林管處今天表示，阿里山沼平車站一帶過去是集材場，日治時期至台灣光復初期，伐木工人將阿里山區砍伐的林木，透過集材機將原木集中、搬運至小火車上，再載運下山，貯存在嘉義市北門驛旁的「杉池」。

林管處說，這根位於沼平車站鐵道旁的集材柱，從過去伐木時期留存至今；當初伐木工人使用鋼索將砍伐的木材集中，需要有一根主柱支撐集材機的鋼纜，因此選擇一株高聳直立的樹木，除去側枝，作為集材柱。

由於集材柱歷史悠久，到底是什麼樹種，言人人殊，有人推測應是阿里山常見的台灣扁柏或紅檜，但也有人認為這根集材柱高聳筆直，可能是台灣原生種的台灣杉，但終究沒有定論。

嘉義林管處為揭開謎團，邀請嘉義大學森林暨自然資源學系名譽教授呂福原、助理教授張坤城等人上山會勘，在集材柱基部切取一小塊木材進行鑑定，從切面上的木材組織排列形式及濃郁的檜木氣味判斷是紅檜。

除了木材形態鑑定之外，專家學者還將採樣的木材標本送到嘉義大學進行儀器分析，透過氣相層析質譜儀檢測，發現木材含有桃金孃烷醇（Myrtanol）。

由於桃金孃烷醇這種成分在過去研究資料上不會出現在台灣扁柏或台灣杉樹種的木材上，經比對資料庫的紅檜圖譜，發現成分與紅檜大致吻合，更加確認阿里山集材柱是紅檜，也解開了集材柱的樹種之謎。

阿里山義大北門
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