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挖掘更多優質商家 108年台南金讚．百家好店徵選受理

2019-05-06 14:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府經發局辦理108年臺南金讚．百家好店徵選活動，即日起受理報名，圖為曾入...
台南市政府經發局辦理108年臺南金讚．百家好店徵選活動，即日起受理報名，圖為曾入選的商家產品。圖/台南市政府經發局提供
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挖掘更多在地優質商家，台南市政府經發局辦理108年臺南金讚．百家好店徵選活動，即日起至下月14日受理報名。

這項活動今年邁入第9年，過去8年共選拔出830家百家好店及276家金讚百家好店。經發局表示，獲獎店家無論在品質或是服務都有優良表現，希望藉由台南模範好店帶動，提升品牌知名度。

徵選活動分為百家好店(未曾獲選百家好店店家)與金讚百家好店(曾獲選100至107年任一年度百家好店店家)，依店家營業屬性分為餐飲類、食品類、時尚及文創類和一般商業類等四類別。

經發局說，報名資格凡符合在台南市設有實體店面營業場所，以提供消費者購物消費、住宿餐飲、時尚及文創或觀光遊憩業種店家皆可報名。報名日期即日起至今年6月14日止。

而評選期間自108年7月8日至108年8月23日。評選過程經由「書面審查(20%)」、「實地訪查(60%)」及「網路票選(20%)」三階段進行，最後成績加總評選出100家百家好店與50家金讚百家好店。

這次活動除了徵選優良好店，同時舉辦兩項行銷活動邀請全國民眾一同參與、認識台南好店，「好店逗相報」即日起至6月6日，只要推薦好店就能抽獎。

而「全民投起來」，自7月8日至8月23日民眾只要參與投票，就能獲得該投票店家所提供的限時限量電子優惠兌換劵，主辦單位更加碼抽獎美國 Neato掃地機器人、黃金墜子好禮大獎。

「108年台南金讚．百家好店徵選活動」共舉辦徵選說明會共3場次，除已辦理過的永華場，還有民治場5月7日(民治市政中心社福大樓3樓)、永康場5月14日(鹽行社教文化會館)，店家只要攜帶大小章及商業登記文件影本即可現場報名。活動詳情請洽(06)3124249#827鄧小姐或至活動官網http://www.tainantopstore.com.tw

台南市政府經發局辦理108年臺南金讚．百家好店徵選活動，即日起受理報名。記者謝進...
台南市政府經發局辦理108年臺南金讚．百家好店徵選活動，即日起受理報名。記者謝進盛/攝影
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