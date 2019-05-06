影／林佳龍：幫嘉縣「鐵路高架可行性評估」一定可行

2019-05-06 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天到嘉義縣視察，參加民雄鄉鐵路高架化延伸進度說明會，針對地方議員憂心嘉義縣負債累累，找40多億自籌款困難，林佳龍能承諾，交通部要協助，讓地方送的「可行性評估就是可行」，地方議員有意見，可以打電話加LINE跟他溝通。

林佳龍今天上午由嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、民雄鄉長何嘉恒等人陪同，先到嘉義縣民雄鄉公所，召開嘉義鐵路高架化延伸計畫工程說明會，隨後又到嘉義縣民雄、水上鄉視察道路工程，在民雄開會時，嘉義縣議員林于玲提出憂心，也爭取林佳龍承諾「鐵路高架一定會做」。

林于玲說，地方建設不分黨派，嘉義鐵路高架化延伸工程問題真的很多， 更憂心縣府沒有錢，如何找40多億自籌款？因此想確定何時才能夠真的開始做？既然要做就不要拖，更不希望縣民因此被騙，希望交通部長能夠承諾。

陳明文表示，嘉義市鐵路高架化，從蔡英文總統上任後，正式核定補償嘉義市高架化自償款，嘉義市已開始推動，現在才有民雄、水上段延伸計畫。

林佳龍表示，交通部應該將嘉義縣鐵路高架化當成自己事處理，他已交代鐵道局、台鐵局要開「會前會」，不要因為打回票影響時程。

他說，交通部要幫忙地方政府，讓「可行性評估就是可行」， 因為地方政府許多地方不專業，不知道「眉角」在哪， 他也答應只要計畫送過來，1個月就開審查會，這次也帶相關官員一起到嘉義。