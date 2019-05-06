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縣道149乙禁行甲類大客車 投縣府429萬8月底拓寬改善

2019-05-06 12:15聯合報 記者李京昇╱即時報導

南投縣政府6年前公告縣道149乙1k+600到4k+001線禁行大客車，導致前往雲林古坑草嶺風景區的遊覽車無法上山，觀光人潮大減引發地方反彈；雲林縣長張麗善今天邀南投縣長林明溱到149乙線會勘，盼能解套改善交通帶動地方觀光，林明溱表示，縣府已籌措429萬元進行道路改善，預計8月底前完工，9月道安會報後開通。

縣道149乙1k+600~4k+001為通往古坑草嶺必經道路，因南投縣府公告為禁止甲類大客車通行路段，又今年初交通部公路總局通令各區監理所嚴格取締，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星少數自由行遊客，古坑草嶺觀光休閒乏人問津，嚴重影響當地觀光發展、旅館業及遊覽車業者生計，地方也因此向雲林縣府陳情。

張麗善表示，她接獲陳情後前往會勘，決議針對縣道149乙1k+600~4k+001四處髮夾彎進行改善，南投縣府允諾完成擴寬、交通設施改善，並研擬未開放大客車通行前，以發放通行證等方式適度開放通行。

林明溱指出，為徹底解決該路段安全問題，針對縣道149乙禁行的四處髮夾彎路段，縣府已籌措經費約429萬5000元進行改善拓寬，以符合交通部公路總局「大客車禁行及行駛應特別注意路段檢視作業要點」規定，屆時即可開放行駛甲類大客車，預計6月發包施工，8月底可改善完成，最快9月開通，振興地方觀光。

縣道149乙被禁行甲類大客車，影響觀光地方盼望能解套。記者李京昇／攝影
縣道149乙被禁行甲類大客車，影響觀光地方盼望能解套。記者李京昇／攝影
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縣道149乙有四個連續髮夾彎。記者李京昇／攝影
縣道149乙有四個連續髮夾彎。記者李京昇／攝影
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左起縣議員林岳璋、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣長張麗善與南投縣長林明溱等人到場關心縣道...
左起縣議員林岳璋、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣長張麗善與南投縣長林明溱等人到場關心縣道149乙現況。記者李京昇／攝影
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左起古坑鄉長沈勝騰、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱到場會勘。記者李京昇／攝影
左起古坑鄉長沈勝騰、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱到場會勘。記者李京昇／攝影
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古坑草嶺林明溱張麗善
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