縣道149乙禁行甲類大客車 投縣府429萬8月底拓寬改善

2019-05-06 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



南投縣政府6年前公告縣道149乙1k+600到4k+001線禁行大客車，導致前往雲林古坑鄉草嶺風景區的遊覽車無法上山，觀光人潮大減引發地方反彈；雲林縣長張麗善今天邀南投縣長林明溱到149乙線會勘，盼能解套改善交通帶動地方觀光，林明溱表示，縣府已籌措429萬元進行道路改善，預計8月底前完工，9月道安會報後開通。

縣道149乙1k+600~4k+001為通往古坑草嶺必經道路，因南投縣府公告為禁止甲類大客車通行路段，又今年初交通部公路總局通令各區監理所嚴格取締，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星少數自由行遊客，古坑草嶺觀光休閒乏人問津，嚴重影響當地觀光發展、旅館業及遊覽車業者生計，地方也因此向雲林縣府陳情。

張麗善表示，她接獲陳情後前往會勘，決議針對縣道149乙1k+600~4k+001四處髮夾彎進行改善，南投縣府允諾完成擴寬、交通設施改善，並研擬未開放大客車通行前，以發放通行證等方式適度開放通行。