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新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18聯合報 記者李京昇╱即時報導

改造後的矮房猶如電影魔戒中的哈比人屋。記者李京昇／攝影
改造後的矮房猶如電影魔戒中的哈比人屋。記者李京昇／攝影
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「電影魔戒哈比人的家出現在雲林！」古坑社區發展協會去年將閒置老矮房、菸樓改造為社區關懷據點和拼圖公園，而閒置矮房搖身一變成鮮艷色彩的哈比人家，不但成為老人關懷據點，也意外成為熱門打卡景點，社區經改造後也榮獲建築園冶獎社區文化景觀營造類肯定。

古坑鄉古坑、朝陽、西平3村落有7千多人，其中4成以上都是老年人，但超過一甲子時間，三個村落一間活動中心、老人集會所也沒有，地方居民想辦活動，得借用學校或私人用地，長輩們想要泡茶聊天也無處可去。

於是在古坑社區發展協會理事長吳淑慧、社區營造規畫師黃璟翔、協會總幹事的劉美琪等人催生下，打造出一個具有社區關懷、長青食堂與活動辦理的處所。

黃璟翔說，他和吳理事長奔走各地苦尋不到土地蓋社區關懷據點，最後得知他一位友人有棟閒置老矮房，商借之下將矮房改造成名為「古坑客廳」的關懷據點。

他表示，矮房原先格局是兩戶、4道門，他規劃將其中一扇門封閉、一扇改為窗戶，正當考慮如何改建時，讓他聯想到電影魔戒中的矮房，因此保留兩扇門並採用黃、綠與咖啡等色調，再融入一些童話風格元素，打造如同哈比人的家。

而矮房隔壁剛好是古坑蕭家菸樓的歷史建物，在地主同意下，先挖出一個灶口，保留原有的灶爐、烤菸室的型態，先將烤菸室以竹編屋頂覆蓋，改成一個戶外展覽區域，還可以提供民眾休憩，一旁的灶爐則形塑為拼圖公園。

吳淑慧說，很感謝各界幫忙，才能夠重新讓社區活絡起來，現在關懷據點每周兩天會舉辦活動，帶領3村落長輩學習衛教，也玩遊戲學技能防失智，未來會將據點持續擴建，打造更多元豐富的舒適環境。

哈比人屋前身一棟老舊的矮房。記者李京昇／攝影
哈比人屋前身一棟老舊的矮房。記者李京昇／攝影
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古坑社區發展協會將菸樓烤菸室打造為戶外博物館，裡頭也提供休憩。記者李京昇／攝影
古坑社區發展協會將菸樓烤菸室打造為戶外博物館，裡頭也提供休憩。記者李京昇／攝影
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菸樓的爐灶變成拼圖小公園。記者李京昇／攝影
菸樓的爐灶變成拼圖小公園。記者李京昇／攝影
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左起社區營造規畫師黃璟翔、古坑社區發展協會理事長吳淑慧、社區總幹事的劉美琪，3人...
左起社區營造規畫師黃璟翔、古坑社區發展協會理事長吳淑慧、社區總幹事的劉美琪，3人是古坑社區營造的推手。記者李京昇／攝影
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古坑魔戒

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