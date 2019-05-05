母親節劍湖山推與媽咪約會 享門票下午茶59折

2019-05-05 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



母親節即將到來，劍湖山世界推出眾多優惠，周六、日只要和媽媽約會來樂園，可享雙人門票+下午茶1099元，原價1858元的59折；也因應畢業季，學生穿著學士服入園就享599元優惠，加送6x8園區拍攝紀念照一張。

劍湖山指出，周六、日與媽媽的約會雙人門票加贈下午茶，只要1099元；慶祝母親節來蔚藍西餐廳、禪園中餐廳、和康涮涮鍋用餐每位媽媽贈送康乃馨精油香皂花一朵，5月10到12日各餐廳還加贈母親本人私房菜一份。