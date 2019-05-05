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母親節劍湖山推與媽咪約會 享門票下午茶59折

2019-05-05 20:41聯合報 記者李京昇╱即時報導

母親節即將到來，劍湖山世界推出眾多優惠，周六、日只要和媽媽約會來樂園，可享雙人門票+下午茶1099元，原價1858元的59折；也因應畢業季，學生穿著學士服入園就享599元優惠，加送6x8園區拍攝紀念照一張。

劍湖山指出，周六、日與媽媽的約會雙人門票加贈下午茶，只要1099元；慶祝母親節來蔚藍西餐廳、禪園中餐廳、和康涮涮鍋用餐每位媽媽贈送康乃馨精油香皂花一朵，5月10到12日各餐廳還加贈母親本人私房菜一份。

另外，水樂園將在6月1日開放，民眾可上網搶購水陸早鳥優惠票，其他各項優惠歡迎上網查詢。

母親節到來，劍湖山推與媽咪約會享門票、下午茶59折。圖／樂園提供
母親節到來，劍湖山推與媽咪約會享門票、下午茶59折。圖／樂園提供
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下午茶母親節劍湖山世界

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